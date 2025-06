Kuss mit Jonathan Bailey: Scarlett Johansson hat "viel Liebe zu geben"

Scarlett Johansson und Jonathan Bailey sorgten bei den Premieren von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" mit platonischen Küssen für Gesprächsstoff. Die Schauspielerin nimmt es mit Humor: "Ich habe viel Liebe zu geben, was soll ich sagen?"

Scarlett Johansson und Jonathan Bailey bei der Premiere ihres Films "Jurassic World: Die Wiedergeburt" in London.

Scarlett Johansson (40) hat sich zu den Küssen mit ihrem Co-Star Jonathan Bailey (37) geäußert. In den vergangenen Tagen feierten die beiden Schauspieler die Premiere ihres neuen Films "Jurassic World: Die Wiedergeburt" - unter anderem in New York und London. Für Aufsehen sorgte dabei ein Moment auf dem roten Teppich: Johansson drückte Bailey einen Kuss auf die Lippen - die Bilder gingen viral. Nun bezieht die Schauspielerin Stellung zu den Zärtlichkeiten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Scarlett Johansson hat "viel Liebe zu geben"

sprach Moderator Craig Melvin (46) Johansson auf die Red-Carpet-Küsse an. Die Schauspielerin reagierte gelassen: "Er ist ein liebenswerter Kerl, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wir sind freundliche Menschen."

Auf die Frage, ob sie von den heftigen Reaktionen im Netz überrascht sei - schließlich gingen die Aufnahmen vom Red Carpet regelrecht durch die Decke -, sagte sie nur: "Heutzutage überrascht mich nichts mehr. Aber ja, ich habe viel Liebe zu geben, was soll ich sagen?"

"Jurassic World"-Darstellerin ist längst vergeben

Dass es sich bei den Küssen auf dem roten Teppich nur um platonische Gesten handelt, dürfte klar sein - schließlich ist Scarlett Johansson seit 2020 mit dem "Saturday Night Live"-Star Colin Jost (42) verheiratet. Er begleitete sie auch zur Premiere in New York, wo sich das Paar verliebt zeigte: Händchen haltend und mit innigen Blicken posierten sie für die Fotografen.

Ob Jonathan Bailey vergeben ist, ist hingegen nicht bekannt. Zwar outete sich der 37-Jährige 2018 als homosexuell, hält sein Privatleben aber weitgehend unter Verschluss. "Ein Privatleben zu haben, ist für mich absolut entscheidend. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, mich so selbstbewusst zu anderen Dingen zu äußern, wenn ich das Gefühl hätte, dass mein ganzes Leben auf dem Spiel steht", sagte er im Dezember 2023.

Demnach möchte er auch künftig keine Einblicke in sein Privat- und Liebesleben geben. Dennoch verriet er damals, dass es einen "tollen Mann" an seiner Seite gebe. Weitere Details ließ er jedoch offen - und stellte klar: "Es ist nicht geheim, aber es ist privat."