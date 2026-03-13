Kurz vor wichtigem Jubiläum: Felix Neureuther fällt komplett aus

Nach seiner Karriere als aktiver Profisportler hat sich Felix Neureuther als Werbefigur, Moderator und TV-Experte etabliert. Der 41-Jährige tritt in zahlreichen Formaten in Erscheinung. Jetzt musste er allerdings einen Auftritt sausen lassen.

In den vergangenen Wochen war Felix Neureuther im absoluten Olympia-Wahnsinn gefangen. Für die ARD stand er bei den Olympischen Winterspielen und den Paralympischen Spielen vor der Kamera. Scheint sich das nun zu rächen? Der 41-Jährige musste nun einen wichtigen Auftritt absagen. Dennoch kann er sich bald über ein besonderes Jubiläum freuen.

Zweiminütige Botschaft statt neuer Folge von "Pizza & Pommes"

Seit 2023 präsentiert Felix Neureuther zusammen mit Sport-Journalist Philipp Nagel seinen eigenen Podcast "Pizza & Pommes". Die beiden Experten widmen sich darin vor allem sportlichen Themen und begrüßen alle zwei Wochen Stars aus der Branche, um mit ihnen über die Herausforderungen des Jobs zu sprechen. Am Mittwoch warteten die Zuhörer allerdings vergebens auf eine neue Folge, die turnusgemäß hätte erscheinen sollen. Doch stattdessen gab es lediglich eine zweiminütige Botschaft.

Felix Neureuther krank: Verpasst er jetzt wichtiges Jubiläum?

"Ich habe ein kleines Update für euch", meldet sich Philipp Nagel zu Wort. "Felix ist – man muss es so sagen – mal wieder nicht da." Hat Neureuther seinem Kollegen etwa eine knallharte Abfuhr erteilt? Nein, der ehemalige Skirennfahrer musste krankheitsbedingt absagen. "Er ist im Paralympics-Fieber – und das meine ich wortwörtlich so", betont sein Kollege in dem kurzen Clip. "Mit Fieber liegt er auf der Couch und guckt Paralympics." Für den 41-Jährigen gibt es herzliche Genesungswünsche: "Gute Besserung, Bro."

Ob die neue Folge von "Pizza & Pommes" dann am darauffolgenden Mittwoch (18. März) oder im gewohnten Rhythmus erst am 25. März ausgestrahlt wird, bleibt noch abzuwarten. In wenigen Tagen haben Felix Neureuther und Philipp Nagel dennoch Grund zum Feiern: Am 28. März 2023 gingen die beiden Sport-Experten mit ihrer allerersten Podcast-Episode auf Sendung. In den letzten drei Jahren wurden bislang 66 Folgen mit Gästen wie Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier, Markus Söder, Felix Loch und Ina Müller veröffentlicht. Bis zum dritten Geburtstag des Formats dürfte sich Neureuther sicherlich wieder auskuriert haben.

Beim letzten Ausfall forderten Fans Konsequenzen für Neureuther

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Felix Neureuther eine Podcast-Aufnahme platzen lassen musste. Im März 2025 wurde keine neue Episode veröffentlicht. Als Grund nannte man anfänglich eine angebliche Fastenkur des Gastgebers, was sich aber schnell als eine Finte herausstellte. Der ehemalige Wintersport-Profi und Ehefrau Miriam Neureuther waren heimlich noch mal Eltern geworden. Einige Zuhörer forderten damals, Neureuther solle sich von dem Projekt zurückziehen. Der Großteil seiner Community dürfte aber froh sein, dass er nach wie vor hinterm Podcast-Mikro Platz nimmt.