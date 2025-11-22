AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Kurz vor seinem Geburtstag: Boris Becker wird zum fünften Mal Vater

Kurz vor seinem Geburtstag: Boris Becker wird zum fünften Mal Vater

Das ist wohl sein schönstes Geburtstagsgeschenk. Boris Becker ist am Freitag zum fünften Mal Vater geworden.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Boris Becker und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro.
Boris Becker und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro. © imago images/Eventpress/Eventpress Fuhr

Boris Becker feiert am Samstag seinen 58. Geburtstag, das schönste Geschenk hat ihm seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) bereits am Freitag gemacht.

Boris Becker ist wieder Vater geworden

Wie die deutsche Tennislegende am Samstag auf Instagram mitteilte, kam am 21. November seine Tochter Zoe Vittoria Becker auf die Welt. "Welcome to the world" schreibt Becker zu einem Schwarzweiß-Foto, welches jeweils eine Hand von Boris Becker, seiner Frau und seiner frischgeborenen Tochter zeigt.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Becker und Lilian de Carvalho Monteiro haben im vergangenen Jahr geheiratet. Für den 58-jährigen Becker ist es bereits das fünfte Kind. Seine Söhne Noah und Elias stammen aus seiner Ehe mit Barbara Becker. Tochter Anna Ermakova stammt aus einer Affäre mit dem Model Angela Ermakova. Sohn Amadeus stammt aus seiner Beziehung mit Lilly Becker.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Ch_Muc vor 4 Minuten / Bewertung:

    Kinder machen ist leicht, es gibt aber viele Kritiken an BB als Vater

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor einer Stunde / Bewertung:

    5 Kinder von 4 Frauen..... das ist ja wirklich "nachahmenswert".
    Wie viele Kinder wird Bobbele noch zeugen?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.