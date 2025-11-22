Kurz vor seinem Geburtstag: Boris Becker wird zum fünften Mal Vater
Boris Becker feiert am Samstag seinen 58. Geburtstag, das schönste Geschenk hat ihm seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) bereits am Freitag gemacht.
Boris Becker ist wieder Vater geworden
Wie die deutsche Tennislegende am Samstag auf Instagram mitteilte, kam am 21. November seine Tochter Zoe Vittoria Becker auf die Welt. "Welcome to the world" schreibt Becker zu einem Schwarzweiß-Foto, welches jeweils eine Hand von Boris Becker, seiner Frau und seiner frischgeborenen Tochter zeigt.
Becker und Lilian de Carvalho Monteiro haben im vergangenen Jahr geheiratet. Für den 58-jährigen Becker ist es bereits das fünfte Kind. Seine Söhne Noah und Elias stammen aus seiner Ehe mit Barbara Becker. Tochter Anna Ermakova stammt aus einer Affäre mit dem Model Angela Ermakova. Sohn Amadeus stammt aus seiner Beziehung mit Lilly Becker.
- Themen:
- Boris Becker
- Promis
