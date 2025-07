Kurz vor der Hochzeit: Leyla Lahouar hat große Schmerzen

Nur wenige Tage vor ihrer standesamtlichen Hochzeit mit Mike Heiter musste Leyla Lahouar ins Schmerzzentrum. Die Ärzte diagnostizierten zwei blockierte Rippen.

Mike Heiter und Leyla Lahouar heiraten am 5. Juli.

Am Samstag wird Leyla Lahouar (29) ihren Freund Mike Heiter (33) standesamtlich heiraten. Die Planungen für den großen Tag der beiden Realitystars laufen schon seit Monaten - doch Lahouar leidet unter starken Schmerzen im Rippenbereich. Am Donnerstagabend musste sie spontan ins Schmerzzentrum. "Es ist sehr, sehr, sehr stressig, weil ich mir jetzt noch was eingeklemmt habe",

Die Beschwerden seien so stark gewesen, dass sie ihren linken Arm nicht mehr heben konnte. Die angehende Braut schob nach ihrem Nageltermin gleich noch einen Arztbesuch ein, berichtete sie weiter. Im Schmerzzentrum konnte Lahouar noch am selben Abend behandelt werden. Die Ärzte diagnostizierten zwei blockierte Rippen. Nach der Behandlung teilte sie ihren Instagram-Followern noch aus der Praxis mit: "Mir geht es jetzt direkt besser. Das ist so krass hier."

Große Nervosität vor der Hochzeit

Der Vorfreude auf ihre Hochzeit steht nun also nichts mehr im Weg. "Wir sind so nervös. Wir sagen alle zwei Minuten: 'Schatz, wir heiraten einfach jetzt!'", beschrieb Lahouar ihre Gemütslage. "Mir ist auch echt übel, vermutlich vom Stress". Sie freue sich aber sehr darauf, direkt am Montag die Ausweispapiere mit ihrem neuen Namen abzuholen.

Die einstige "Bachelor"-Kandidatin Leyla Lahouar und der ehemalige "Love Island"-Teilnehmer Mike Heiter lernten sich im Januar 2024 im Dschungelcamp kennen. Aus der Reality-TV-Bekanntschaft wurde schnell eine Beziehung, bereits im Oktober hielt Heiter dann live im "Promi Big Brother"-Container um die Hand seiner Partnerin an. Nach der standesamtlichen Zeremonie am 5. Juli ist für Ende August eine große Feier an der Amalfiküste in Italien geplant, die live übertragen werden wird.