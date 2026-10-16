Kurz vor 60. Geburtstag: Barbara Becker präsentiert neues Projekt in München

Sie ist Fitness-Botschafterin, Buchautorin – und seit Kurzem auch Designerin ihres ganz eigenen Dufts. Gemeinsam mit "Beautifulscents"-Gründerin Stefanie Wirnshofer stellt die 59-Jährige ihre Duftkreation "Gamechanger" in München vor – und erzählt der AZ von ihrem neuen Leben in Mailand, ihrer Beziehung und wie gut oder schlecht die Chancen auf eine weitere Hochzeit stehen.

Kann sich Barbara Becker eine erneute Hochzeit vorstellen? Die Unternehmerin glaubt nicht mehr daran, dass sie nochmal vor den Altar schreitet.

Veränderungen? Hatte Barbara Becker in ihrem Leben zur Genüge. Erst zuletzt ist die Unternehmerin, Gesundheits-Ikone und Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker der Liebe wegen von Miami nach Mailand gezogen. "Das war natürlich schon sehr romantisch", sagt die 59-Jährige der AZ, aber gibt zu: "Das Leben dort ist schon ganz anders. Mit dieser Veränderung muss man sich erst einmal anfreunden, das geht nicht über Nacht. Aber das Neue bedeutet auch immer Hoffnung und eine Chance."

Barbara Becker stellt Duftkreation "Gamechanger" in München vor

Die AZ trifft die noch 59-Jährige (feiert am 1. November ihren 60. Geburtstag) am Freitagmorgen hoch über den Dächern Münchens im Königshof, wo die umtriebige Unternehmerin ihre neue eigene Duftkreation "Gamechanger" vorstellt. In Zusammenarbeit mit der Münchner "Beautifulscents"-Gründerin Stefanie Wirnshofer hat Becker dieses sogenannte "Moodspray", das für Mut, Aufbruch und positive Veränderung stehen soll, kreiert.

Wegen der Liebe: Barbara Becker zieht von Miami nach Italien

Mut, Aufbruch, positive Veränderung – davon kann Barbara Becker ein Lied singen. Nach einem Vierteljahrhundert, das die Mutter von zwei Söhnen in Miami verbracht hat, wagte die 59-Jährige im vergangenen Jahr einen großen Schritt: den Umzug zurück nach Europa.

Nach der Trennung von Tennis-Star Boris Becker war die Autorin, die in wenigen Tagen ihr neues Buch "Five Minutes Only. Meine besten Blitzroutinen für Fitness, Health und Beauty" veröffentlicht, im Jahr 2000 mit ihren beiden Söhnen Noah und Elias Becker in die USA gezogen. Der Grund für ihr jetzt neues Leben in Italien? Eine neue Liebe.

Barbara Becker stellt in München ihre neue Duftkreation vor. © Getty/Gisela Schober

Barbara Becker schwärmt von neuem Partner: "Ist quasi eine Romeo-und-Julia-Geschichte"

Barbara Becker und der italienische Unternehmer Marcello Montini lernten sich über Freunde bei einem Mittagessen in Miami kennen, sagte die 59-Jährige in einem Interview der Zeitschrift "Schöne Woche". Seither ist das Paar glücklich und lebt sogar – fast – zusammen: "Unsere Wohnungen liegen direkt übereinander. Das ist quasi so eine Romeo-und-Julia-Geschichte. Er ruft zu mir runter, wenn die Pasta fertig ist", schwärmt die Fitness-Botschafterin im Gespräch mit der AZ.

Freunde hoffen auf Hochzeit: "Ich habe es einfach nicht im Gefühl"

Pläne für eine gemeinsame Zukunft? Hat vor allem das Umfeld der 59-Jährigen: "Viele meiner Freunde hoffen ja, dass ich nochmal heirate", verrät sie der AZ. Und Barbara Becker selbst? Die wirkt am Freitag bei der Präsentation ihres "Gamechanger"-Dufts absolut im Reinen mit sich und der Zukunft: "Ich glaube es nicht, ich habe es einfach nicht im Gefühl", sagt die Unternehmerin der AZ freimütig.

Barbara Becker und Sohn Noah am Mittwoch bei dessen Kunstpräsentation für Mercedes-Benz am Odeonsplatz in München. © BrauerPhotos / S.Brauer

In Mailand: Ex-Mann Boris wohnt nur wenige Minuten entfernt

An der tiefen Verbindung zu ihrem Partner, der ebenfalls Kinder mit in die Beziehung brachte, ändert das für Barbara Becker nichts: "Es ist genau gut so, wie es ist. Wir gehören einfach zusammen."

Und Ex-Mann Boris Becker? Der lebt in Mailand übrigens nur ein paar Minuten von dem neuen Paar entfernt, wie die 59-Jährige vor Kurzem in einem Interview verriet. Mit dem Vater ihrer beiden Söhne ist Barbara Becker inzwischen freundschaftlich verbunden und sieht den 58-Jährigen auch in ihrer neuen Wahlheimat Italien regelmäßig.