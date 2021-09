Kurz nach Geburt: Georgina Fleur präsentiert schlanke Figur

Georgina Fleur ist seit wenigen Wochen Mutter. Dennoch hat der Reality-TV-Star schon wieder eine schlanke Figur. Mithilfe von Personal Training arbeitet sie an ihrem Körper.

Nur drei Wochen, nachdem Georgina Fleur (31) die Geburt ihrer Tochter verkündet hatte, zeigt die Influencerin nun ihren erschlankten Körper. Auf , auf dem sie vor dem Burj Khalifa in ihrer Wahlheimat Dubai posiert. Ihre langen Beine und ihr flacher Bauch fallen dabei sofort ins Auge. Wie hält sich der Reality-TV-Star fit?

Das erklärte Fleur am Samstag (25. September). Sie treffe sich das erste Mal mit einer Personal Trainerin, so die 31-Jährige. Auf dem Programm stünden Rückenübungen und Rückbildungsgymnastik. Nach dem Termin sei sie so motiviert gewesen, dass sie noch alleine weitertrainiert habe. Ihre Übungen führe die junge Mutter langsam und schonend durch.

Georgina Fleur ist "halbwegs zufrieden" mit ihrem Körper

"Ich bin halbwegs zufrieden und versuche mich gesund zu ernähren. Weil ich durch das Stillen dem Baby ja auch die Nährstoffe geben muss. Deswegen koche ich auch in letzter Zeit", erklärte sie zudem.

Erst vor wenigen Tagen posierte Fleur im Bikini und strahlte darauf in die Kamera. "Ich liebe es, eine Mami zu sein, mit jedem einzelnen Herzschlag", schrieb sie. "Du siehst so glücklich aus" und "Du bist so eine tolle Mama" lauteten nur zwei von zahlreichen Komplimenten in den Kommentaren.