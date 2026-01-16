AZ-Plus
Kurioses Angebot von Monika Gruber: "Würde mich auch hochschlafen"

Monika Gruber will für eine beliebte TV-Reihe vor die Kamera. Ein bekannter Schauspieler soll ihr dabei helfen. Die Gruberin ist Feuer und Flamme – und macht ein kurioses Angebot...
Max Häussler |
Monika Gruber spricht über einen großen TV-Wunsch.
Monika Gruber spricht über einen großen TV-Wunsch. © imago/Future Image

Für Monika Gruber (54) geht es schon im Frühjahr zurück auf die große Bühne. Mit ihrem neuen Live-Programm "Es huift ja nix" will die Kabarettistin Deutschland zum Lachen bringen. Doch jetzt denkt die Gruberin über ein weiteres Projekt nach. Sie macht den Wunsch, in einem bestimmten TV-Format mitzuwirken, publik.

TV-Ziel von Monika Gruber: "Ich will gern aufs 'Traumschiff'"

Monika Gruber würde es auf hohe See ziehen. Die Bayerin "will gern aufs 'Traumschiff'". Im Podcast "Die Gruaberin" spricht sie mit Harald Schmidt (68), der im ZDF-Format Kreuzfahrtdirektor "Oskar Schifferle" spielt, über ihren großen Traum. "Was könnte ich denn da spielen? Eine Küchen-Mamsell oder so?", will die Gruberin wissen. Schmidt meint: "Ne, man würde dir da eine interessante Rolle schreiben. Du würdest wahrscheinlich schon als Monika Gruber kommen." Harald Schmidt scherzt: "Wahrscheinlich wäre 'Oskar Schifferle' total aufgeregt. 'Die größte bayerische Kabarettistin ist bei mir auf dem Boot!' Und dann kommst du, vielleicht auch im Dialekt."

"Man wird dich schneller anfragen, als dir lieb ist"

Der "Traumschiff"-Darsteller macht der Gruberin Hoffnung; "Man wird dich vielleicht schneller anfragen, als dir lieb ist." Harald Schmidt meint im Gespräch mit der Kabarettistin, die "Traumschiff"-Produzenten und das ZDF würden ihren Wunsch "vielleicht hören". Außerdem stellt Schmidt sich selbst zur Verfügung: "Ich kann das auch mal ansprechen." Ein persönlicher Ritterschlag vom "Oskar Schifferle"-Darsteller – und schon eine "Traumschiff"-Zusage?

Entertainer und Schauspieler Harald Schmidt spielt seit 2007 in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff".
Entertainer und Schauspieler Harald Schmidt spielt seit 2007 in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff". © imago/Panama Pictures

Gruberin macht Angebot: "Zehn Prozent, wenn du das schaffst"

Als Harald Schmidt anbietet, ihren "Traumschiff"-Wunsch bei der Produktion anzusprechen, legt Gruber nach: "Zehn Prozent, wenn du das schaffst." Ihr Podcast-Gast kontert zwinkernd: "Von der Gage? Na das brauchst du nicht, weil das ist ja eine super lustige Reise. Kannst dir die Reise mehr oder weniger aussuchen! Du wirst natürlich nicht eine Hafenrundfahrt in Kiel drehen." Die Gruberin ist Feuer und Flamme – der Traum einer "Traumschiff"-Rolle scheint zum Greifen nah. "Also sollte es klappen, ich wäre dir in Ewigkeiten Dankbarkeit verbunden", schwärmt die 54-Jährige.

Kurioses Angebot: "Ich würde mich auch hochschlafen"

Gewohnt ironisch betont die Kabarettistin, wie weit sie für die eigene "Traumschiff"-Rolle gehen würde. Sie meint zu Harald Schmidt: "Sag ihnen, ich würde mich auch hochschlafen. Ich weiß nicht, ob das eine Option ist, aber wär mir Wurschd, mit wem." Ihr Gesprächspartner bricht in Lachen aus: "Altersbedingt" treffe ein solches Angebot am "Traumschiff"-Set nicht unbedingt ins Schwarze.

Ist Monika Gruber bald schon beim ZDF-"Traumschiff" zu sehen?
Ist Monika Gruber bald schon beim ZDF-"Traumschiff" zu sehen? © imago/APress

Bald schon auf hoher See mit Florian Silbereisen?

Ob aus dem Gespräch mit Harald Schmidt für Gruber tatsächlich ein "Traumschiff"-Deal herausspringen kann? Das zeigt die Zukunft. Klar ist, die Kabarettistin hat Lust auf neue TV-Ufer – und mit Harald Schmidt einen vernetzten Fürsprecher. Im ZDF-Format würde sie auf "Traumschiff"-Zuschauerlieblinge wie Florian Silbereisen (44) oder Barbara Wussow (64) treffen. Wer weiß, vielleicht heißt es bald schon "Leinen los" für die Gruberin.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Der wahre tscharlie vor 3 Minuten / Bewertung:

    Nachdem aus Florian Silbereisen Käptn Parger wurde und man denkt, schlimmer kanns nimmer werden, kommt die Gruberin daher und will auch unbedingt aufs Traumschiff :-)
    Aber nur als Küchenmamsell, wo sie veganes Essen zubereiten muß.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Bluto vor einer Stunde / Bewertung:

    "Zurück auf die große Bühne"?
    Prima, dann kann sie ja 2027 wieder auf Abschiedstournee gehen!
    Gottschalk hat das gefühlt 20 Jahre lang gemacht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
