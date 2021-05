Kultige "TV total"-Rentnerin Ingrid ist verstorben

Ingrid Kalinowski ist tot. Die Rentnerin wurde neben ihrem Ehemann Klaus in Stefan Raabs Show "TV total" berühmt.

Ingrid Kalinowski ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Das und . "Sie ist nach längerer Krankheit friedlich eingeschlafen", bestätigte ihr Ehemann Klaus (85) der Tageszeitung.

Das Ehepaar wurde durch Stefan Raabs (54) Kult-Show "TV total" berühmt. "So leidenschaftlich sie sich vor laufender Kamera gezankt haben, so stark war die Liebe des schrulligen TV-Paares im Privatleben", heißt es in einer Mitteilung, aus der RTL zitiert. Demnach habe Klaus sich bis zuletzt liebevoll um seine nun verstorbene Ehefrau gekümmert. Sowohl die "Bild" als auch RTL berichten zudem, dass Kalinowski erst im vergangenen Jahr schwer gestürzt sei. Sie habe daraufhin mehrere Wochen in einem Krankenhaus verbringen müssen.

Später waren die beiden auch in weiteren TV-Sendungen zu sehen - unter anderem im Sat.1-Format "Hell's Kitchen". "Gemeinsam mit Klaus hast du uns so häufig zum Lachen gebracht. Danke dafür", . "Jetzt trauern wir mit Klaus, deiner Familie, deinen Freunden und deinen Fans."