Kündigung für BR-Urgestein: Thorsten Otto sucht dringend neue Wohnung mit Familie

BR-Moderator Thorsten Otto hat sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Der 62-Jährige muss mit seiner Familie aus seinem Heim in der Nähe des Starnberger Sees ausziehen. Was ist passiert?

Was tun, wenn man plötzlich sein Zuhause verlassen muss? Und das auch noch in einer der teuersten Wohngegenden Deutschlands? Moderator Thorsten Otto hat sich Hilfe suchend an die Öffentlichkeit gewandt. Das BR-Urgestein sucht mit seiner Familie eine neue Bleibe.

Thorsten Otto sucht öffentlich Hilfe: "Suchen ein neues Zuhause"

Seit über 20 Jahren wohnt Thorsten Otto bereits am Starnberger See nahe München. Der 62-Jährige will dort auch weiterhin mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern leben, doch das steht nun auf der Kippe. Wie der Moderator, der für den Bayerischen Rundfunk unter anderem das Format "Die blaue Couch" moderiert, jetzt verkündet hat, wurde ihm das gemietete Heim gekündigt. "Die Ottos suchen ein neues Zuhause", schreibt der TV-Star in den .

Kündigung: Deshalb muss der BR-Moderator mit Familie ausziehen

Thorsten Otto sucht jetzt gemeinsam mit Ehefrau Yvonne, Tochter Emily, Sohn Nick und der Familienhündin Mia "wegen Eigenbedarfskündigung schnellstmöglich ein neues Haus/Wohnung mit Garten zur Miete in Weilheim und Umgebung". Seine Community bittet der TV-Moderator um Unterstützung. "Wir freuen uns sehr über Angebote und Tipps." Wie schnell die Familie nun aus ihrem Zuhause ausziehen muss, hat er nicht verraten.

Mit seiner Misere ist Thorsten Otto nicht alleine. Auch TV-Kollege Michael Schanze war kürzlich in Not geraten, weil sein Mietshaus für einen Neubau abgerissen werden soll. Monatelang suchte der 79-Jährige nach einer neuen Unterkunft. Zeitweise zog Schanze es sogar in Betracht, in einer Seniorenresidenz unterzukommen. Nur wenige Wochen vor dem Auszugstermin wurde er allerdings fündig und bezieht bald eine neue Bleibe im Münchner Stadtteil Obermenzing. Vielleicht hat Familie Otto ebenfalls Glück mit ihrem öffentlichen Hilferuf.