Kronprinzessin Victoria: Einblicke in ihren Sommer mit der Familie

Bevor sie ihr Offiziersstudium fortsetzt, konnte sich die schwedische Kronprinzessin Victoria im Kreise ihrer Familie entspannen. Der Palast hat einige Aufnahmen veröffentlicht, die Einblick in den royalen Sommer geben.

Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) hat ihren Sommerurlaub offensichtlich in vollen Zügen mit ihrem Mann Daniel (51) sowie den gemeinsamen Kindern Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9) genossen. Traditionell verbringt die Familie die Sommermonate im Schloss Solliden auf der Insel Öland. Mit dabei war natürlich auch der süße Familienhund Rio.

Estelle und Oscar posieren mit Rio

Das ist einem kleinen Video-Clip zu entnehmen, veröffentlicht wurde. "Am letzten Augusttag teilen wir einige Bilder der Kronprinzessin-Familie aus dem Sommer 2025" heißt es dazu. Der Clip enthält mehrere Fotos - vor allem vom royalen Nachwuchs. Zwischen idyllischen Landschaftsaufnahmen mit Windmühle und Feldern sind Estelle und Oscar immer wieder zu sehen.

So lächeln Estelle und Oscar auf Einzelfotos neben dem Cavoodle Rio in die Kamera. Während der kleine Prinz eine schicke Schiebermütze und kurze Hose trägt, ist Estelle in einem hellen Pullover zu sehen. Andere Aufnahmen zeigen Prinz Oscar mit Schwimmweste auf einem Boot sowie mit einer Palette mit frischen Eiern. Auch ein gemeinsames Foto des Royal-Nachwuchses gibt es. Darin stehen Estelle und Oscar in Sommeroutfits vor einem See. Die Prinzessin trägt offene Haare, ein luftiges Kleid und weiße Turnschuhe, während ihr Bruder barfuß, in einem hellen Hemd und mit einer blauen kurzen Hose vor ihr steht.

Selfie von Victoria und Daniel

Kronprinzessin Victoria und ihr Ehemann Daniel sind hingegen nur mit einer Aufnahme vertreten, die dafür aber sehr privat ist. Das Paar, das seit 2010 verheiratet ist, hat während eines Spaziergangs ein liebevolles Selfie geknipst. Darauf lehnt die künftige Königin von Schweden ihren Kopf an die Schulter ihres Liebsten. Beide tragen Freizeitkleidung - luftige Hemden, Daniel zudem noch ein grünes Käppi. Wie es sich eben für einen richtig entspannten Urlaub gehört.

Nach der Familienauszeit steht für Victoria nun eine besondere Zeit an: Sie setzt ihre militärische Ausbildung fort und studiert an der Försvarshögskolan im Bereich Luftwaffe.