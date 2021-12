Kronprinzessin Mary: Corona im dänischen Königshaus

Vor einem Jahr hatte sich ihr Sohn angesteckt, nun gibt es den zweiten Corona-Fall im dänischen Königshaus: Kronprinzessin Mary ist positiv auf das Virus getestet worden.

Kronprinzessin Mary von Dänemark (49) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. den Corona-Fall. Demnach ist die Frau von Kronprinz Frederik (53) am Mittwoch, dem 15. Dezember 2021, positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Prinzessin befindet sich nun in Quarantäne auf Schloss Amalienburg in Kopenhagen.

Ob die Prinzessin Symptome aufweist, ist noch nicht bekannt. Bei anderen Familienmitgliedern sei bisher noch keine Ansteckung mit dem Virus festgestellt worden, heißt es. Die Kronprinzessin bleibe nun in Isolation, bis es gemäß den geltenden Richtlinien sicher sei, diese aufzugeben.

Die Ansteckung von Kronprinzessin Mary fällt auf denselben Tag, an dem auch die Infektionsrate in Dänemark wieder auf einem Rekordhoch liegt.

Es ist der zweite Fall bei den dänischen Royals seit Beginn der Pandemie. Bereits vor einem Jahr hatte sich der 16-jährige Sohn von Kronprinzessin Mary und Kronprinz Frederik, Prinz Christian (16), nach einem Corona-Ausbruch in seiner Schule angesteckt.