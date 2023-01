Kronprinzessin Amalia tritt erste offizielle Auslandsreise an

Die niederländische Kronprinzessin Amalia begibt sich zurück in die Öffentlichkeit und bricht sogleich zu ihrer ersten offiziellen Auslandsreise in die Karibik auf.

Mehrere Monate nach ihrem ungewollten Rückzug wagt sich die niederländische Kronprinzessin Amalia (19) bald wieder in die Öffentlichkeit. In Begleitung ihrer Eltern, König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51), bricht die 19-Jährige am Freitag (27. Januar) zu ihrer ersten offiziellen Auslandsreise auf. Das Trio wird für zwei Wochen lang die Karibik besuchen.

Die Reiseroute führt von Bonaire, Aruba und Curaçao über Sint Maarten und Sint Eustasius nach Saba. Auf der Reise soll Amalia dem karibischen Teil des niederländischen Königreichs vorgestellt werden, wie es heißt. Auf das Königspaar und seine Tochter kommen demnach mehr als 60 Termine zu, darunter Staatsempfänge, Besuche in Schulen und Krankenhäusern und Treffen mit Einheimischen.

Für die 19-jährige Thronfolgerin ist ihre erste Staatsreise sicherlich auch aus anderen Gründen aufregend: Seit Herbst 2022 musste sie sich aus Sicherheitsgründen aus der Öffentlichkeit zurückziehen und verstärkt bewacht werden. Im September hatten mehrere niederländische Medien berichtet, dass die Prinzessin von Oranien unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stehe, da man befürchte, dass kriminelle Banden es auf sie abgesehen haben könnten, um sie zu entführen oder anzugreifen.

Schwere Monate liegen hinter Amalia

Erst wenige Wochen zuvor hatte sie an der Universität Amsterdam ihr Politik- und Wirtschaftsstudium begonnen und war in eine gemietete Wohnung in der Hauptstadt gezogen, die sie sich mit mehreren anderen Studenten teilte. Aus Sorge um ihre Sicherheit musste sie schon kurze Zeit später in den Königspalast Huis ten Bosch in Den Haag zurückziehen.

"Sie kann kaum das Haus verlassen", Königin Máxima Mitte Oktober, während sie sich mit ihrem Mann auf einem Staatsbesuch in Schweden befand. "Die Folgen sind sehr schwer für sie", sagte Máxima weiter. "Es gibt kein Studentenleben für sie, wie es andere haben."