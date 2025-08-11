Kronprinz Christian von Dänemark setzt Militärausbildung fort

Nach der Sommerpause geht es für Kronprinz Christian von Dänemark zurück zum Militär. Wie der dänische Palast bekannt gibt, setzt er am 11. August seine Ausbildung in einem einjährigen Lehrgang zum Leutnant fort.

Kronprinz Christian von Dänemark ist bereits Gardist, nun folgt ein Lehrgang zum Leutnant.

Der dänische Kronprinz Christian (19) setzt seine Ausbildung bei den Streitkräften fort. Das teilte das Königshaus mit.

In sowie erklärt der Palast: "Am 11. August 2025 kehrt der Kronprinz in die Antvorskov-Kaserne in Slagelse zurück, wo Seine Königliche Hoheit seine militärische Ausbildung im Leutnant-Lehrgang fortsetzt. Die Ausbildung dauert ein Jahr, wonach sich eine praktische Dienstzeit als Zugführer anschließt." Dazu wurde ein Foto des ältesten Sohnes von König Frederik X. (57) und Königin Mary (53) in Tarnkleidung veröffentlicht.



Seit Februar absolviert der dänische Thronfolger seine Ausbildung beim Militär. Im Mai hatte das Königshaus Einblicke in seinen Dienst beim Gardehusarregimentet, einem Regiment des dänischen Heeres, in Slagelse auf der dänischen Hauptinsel Seeland gegeben: "Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, erhielt am Donnerstag, den 15. Mai 2025, das REX-Abzeichen, nachdem er die traditionelle, aufreibende und mehrtägige REX-Tour absolviert hatte", zu einer Reihe von Bildern, die Christian mit Helm, Hut und Waffe bei verschiedenen Übungen zeigten.

Während der Kronprinz nach seiner Ausbildung als Gardist nun den Leutnant-Lehrgang absolviert, beginnen seine drei jüngeren Geschwister ihr neues Schuljahr. Wie das Königshaus mitteilt, setzt Prinzessin Isabella (18) ihre Oberstufenausbildung am Øregård Gymnasium fort. Im Sommer 2026 wird sie dort ihren Abschluss machen. Prinz Vincent (14) besucht nun die achte Klasse der Tranegårdsskolen, während sich seine Zwillingsschwester Josephine "auf eigenen Wunsch" dafür entschieden hat, ihre Ausbildung in der 8. Klasse der Spir Efterskole fortzusetzen.