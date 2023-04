Krönungskonzert: Hollywood-Star Tom Cruise feiert mit

Am Tag nach der Krönung von Charles III. gibt es in Windsor ein großes Konzert zu Ehren des neuen Monarchen. Mit dabei ist dann auch Hollywood-Star Tom Cruise.

Die Hollywood-Stars Tom Cruise (60) und Dame Joan Collins (89) werden zu den Prominenten gehören, die beim Krönungskonzert am 7. Mai in Windsor König Charles III. (74) feiern. . Der britische Abenteurer Bear Grylls (48) und Sir Tom Jones (82) werden sich ihnen demnach mit vorab aufgezeichneten Sketchen anschließen, um die Krönung des Königs und der Königin Camilla (75) zu feiern.

Das Konzert am Sonntag, den 7. Mai, findet auf dem Gelände von Schloss Windsor vor 20.000 Zuschauern statt und wird auch im Fernsehen und Radio übertragen. Dann sollen angeblich auch andere Promis auftauchen, die in vorab aufgezeichneten Clips erscheinen, um unbekannte Fakten über den Monarchen zu enthüllen. Unter anderem "Strictly Come Dancing"-Profi Oti Mabuse (32) soll teilnehmen.

Berühmter Bär ist ebenfalls dabei

Pu der Bär wird laut BBC ebenfalls mit von der Partie sein. Dieser könnte sich den Auftritt eines anderen berühmten Bären zum Vorbild nehmen. Die im September verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) hatte sich zu den Feierlichkeiten ihres Platinjubiläums im Juni 2022 mit Paddington gezeigt. Dafür hatte die Monarchin einen Comedy-Sketch mit der berühmten Figur gedreht.

Zuvor wurde bereits bestätigt, dass beim Krönungskonzert unter anderem Take That, Andrea Bocelli (64), Katy Perry (38) und Lionel Richie (73) dabei sind. Paloma Faith (41), Olly Murs (38), Steve Winwood (74), Nicole Scherzinger (44) und der chinesische Pianist Lang Lang (40) sollen ebenfalls zum Line-up gehören.

Die Krönungszeremonie selbst wird am Tag vor dem Konzert, am 6. Mai, in der Londoner Westminster Abbey stattfinden. Etwa 2.000 geladene Gäste werden in der Kirche vor Ort sein. Unter anderem der schwedische König Carl Gustaf (76) und seine Tochter, Kronprinzessin Victoria (45), sowie König Felipe von Spanien (55) und Königin Letizia (50) reisen Medienberichten zufolge zu den Feierlichkeiten an.