Krönungsfeier: König Charles bekommt in Schottland ein neues Schwert

Die Krönung von König Charles III. wird kommende Woche in Schottland gefeiert. Dort wird dem Monarchen bei einer Zeremonie ein neues Schwert überreicht. Es ist nach seiner verstorbenen Mutter benannt.

Am 6. Mai wurden König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) in London gekrönt. Anfang Juli wird noch einmal in Schottland gefeiert. Charles III. werden während eines Gottesdienstes in der St.-Giles'-Kathedrale in der Hauptstadt Edinburgh am 5. Juli die schottischen Kronjuwelen, die Königsinsignien, überreicht. , wird dabei auch ein neues Schwert zum Einsatz kommen.

Ein vorhandenes Schwert aus dem 16. Jahrhundert, das Teil der Sammlung ist, sei mittlerweile zu zerbrechlich, sodass für diesen Anlass ein neues "The Elizabeth Sword" in Auftrag gegeben worden sei. Es ist nach der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) benannt. Die Kronjuwelen von Schottland sind die ältesten im Vereinigten Königreich. Zu den Honours of Scotland gehören auch Krone und Zepter.

Prozession vor Gottesdienst

Die Insignien sollen zunächst mit einer Prozession vom Edinburgh Castle in die Kathedrale gebracht werden. Daran nehmen unter anderem neben dem Royal Regiment of Scotland auch 100 Menschen teil, die unterschiedliche Aspekte des schottischen Lebens repräsentieren sollen. Der König und die Königin machen sich in einer weiteren Prozession entlang der sogenannten Royal Mile vom Holyroodhouse Palast auf zur St.-Giles'-Kathedrale. Vom Edinburgh Castle aus sollen nach dem Gottesdienst Salutschüsse ertönen, bevor es für die royale Prozession zurück zum Palast geht.

Bei dem Gottesdienst wird Dame Katherine Grainger (47) das Schwert tragen, wobei das Zepter von Lady Dorrian (66) und die Krone vom Herzog von Hamilton (45) getragen wird. "Es wird eine unglaubliche Ehre sein, das Elizabeth-Schwert an einem so historischen Tag für Schottland zu tragen", sagte Grainger in einem Statement. "Ich hoffe, dass ich dem Schwert und dem Anlass gerecht werden kann. Es verspricht ein Tag großer Feierlichkeiten für den König und das Land zu werden, und ich fühle mich außerordentlich glücklich, ein Teil davon sein zu dürfen."

Nach der Zeremonie soll die Organisation Historic Environment Scotland, die das Edinburgh Castle leitet, das Schwert in einer Ausstellung Besuchern präsentieren. Das edle Stück kostete laut BBC in der Anfertigung 22.000 Pfund (rund 25.000 Euro), es wurde von Mark Dennis entworfen und von einer Reihe erfahrener schottischer Kunsthandwerker bearbeitet.