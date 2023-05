Krönung von Charles III.: Treueschwur wird kurzfristig geändert

Der öffentliche Treueschwur der Bevölkerung wird nach scharfer Kritik geändert: Gästen und Zuschauern der Krönung von König Charles III. steht es nun frei, den Schwur zu leisten.

Vor der Krönung von Charles III. (74) gibt es eine kurzfristige Änderung: Wie berichtet, wird die Bevölkerung nur noch "eingeladen", einen öffentlichen Treueschwur für den Monarchen zu leisten. Zuvor wollte der Erzbischof von Canterbury als geistliches Oberhaupt der Anglikanischen Kirche die Gäste in der Westminster Abbey sowie die Millionen Fernsehzuschauer dazu "auffordern". Nach massiver Kritik wurde die umstrittene Stelle im Gottesdienst offenbar kurzfristig leicht verändert.

Die Krönungstradition wird gebrochen

Mit einem Bruch der Krönungstradition soll es nun die Möglichkeit geben, lediglich die Worte "Gott schütze König Charles" zu sagen, anstatt den vollen Treueschwur abzulegen. Laut einem überarbeiteten Text der Liturgie für den Krönungsgottesdienst, der am 6. Mai vom Lambeth Palace veröffentlicht wurde, wird der Erzbischof folgende Worte sagen: "Ich lade nun diejenigen, die ihre Unterstützung anbieten möchten, ein, dies mit einem Moment der privaten Reflexion zu tun, indem sie am Ende 'Gott schütze König Charles' sagen, oder, für diejenigen, die die Worte vor sich haben, um sie vollständig zu rezitieren." Das vollständige Gelöbnis lautet: "Ich schwöre, dass ich Eurer Majestät und Ihren Erben und Nachfolgern gemäß dem Gesetz wahre Treue erweisen werde. So wahr mir Gott helfe."

Der Gottesdienst in der Westminster Abbey wird um 11 Uhr britischer Ortszeit (12 Uhr deutsche Zeit) beginnen und rund zwei Stunden dauern.