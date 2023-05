Krönung von Charles III. in London: Festnahmen bei Protesten

Noch vor der Krönung ist es im Londoner Zentrum zu einem Einsatz der Polizei gekommen: Mehrere Anti-Monarchie-Gegner wurden festgenommen und in Handschellen abgeführt.

Die Krönung von König Charles III. gefällt nicht allen: In London gibt es am 6. Mai Proteste gegen die Monarchie.

Vor der Krönung von König Charles III. (74) kam es zu Festnahmen in London. Mehrere Demonstranten wurden auf dem Trafalgar Square von der Polizei verhaftet. Darunter befindet sich der Leiter der antimonarchistischen Kampagnengruppe "Republic", Graham Smith. .

Die Anti-Monarchie-Gruppe meldet sich bei Twitter

Die Demonstranten trugen "Not My King"-T-Shirts und waren gerade dabei, Plakate in der Nähe des Trafalgar Square abzuladen. Die Anti-Monarchie-Gruppe kommentierte den Vorfall mit den Worten: "So viel zum Recht auf friedlichen Protest." Die Beamten hätten zudem die Gründe für die Festnahme nicht verraten wollen.

Polizei kündigte schnelles Handeln an

Die Demonstranten wurden in Handschellen abgeführt. Laut Scotland Yard wurden bisher sieben Personen festgenommen. Vier wurden wegen "Verdachts der Verschwörung zur Verursachung öffentlicher Belästigung" verhaftet. Angeblich sollen sie versucht haben, die Barrieren zu überwinden. Am Mittwoch (3. Mai) teilte die Metropolitan Police mit, dass sie eine "extrem niedrige Schwelle" für Proteste während der Krönungsfeierlichkeiten haben werde. Demonstranten müssten mit "schnellem Handeln" rechnen.

Die Gruppe "Republic" kritisiert, es seien Hunderte ihrer Plakate beschlagnahmt worden, und fragt: "Ist das Demokratie?" Zudem erklären die Protestler: "Manche fragen, warum wir protestieren. Weil wir die Krönung nutzen wollen, um die Debatte über die Monarchie zu verändern, und zu zeigen, dass wir keine Nation von Royalisten sind."

Wird die Krönung von den Protesten überschattet?

Wie britische Medien berichten, wächst am Samstagvormittag die Zahl der Menschen, die an den Anti-Monarchie-Protesten im Zentrum Londons teilnehmen. Die Menge breche immer wieder in Sprechchöre wie "Not my King" und "Free Graham Smith" aus. Zudem wurde auch eine Reihe von "Just Stop Oil"-Demonstranten auf der Mall festgenommen.