Krönung von Charles: Diese besonderen Insignien kommen zum Einsatz

Schwerter, Zepter, Sporen - und natürlich Kronen. Bei der Krönung von Charles III. werden am 6. Mai wertvolle Gegenstände eine Rolle spielen, die schon seit Jahrhunderten eine große Bedeutung haben.

Bei der Krönung von Charles III. (74) am 6. Mai in der Westminster Abbey kommen zahlreiche wertvolle Reliquien und Insignien zum Einsatz. Die stammen nicht nur aus dem Tower von London, auch der Vatikan steuert besondere Details bei. Bei der Krönungsprozession werden im silbernen Kreuz von Wales zwei Splitter dabei sein, die von dem Kreuz stammen sollen, an dem der Bibel zufolge Jesus Christus gekreuzigt wurde. Papst Franziskus (86) hat König Charles III. diese für seine Krönung geschenkt. Auch andere besondere Gegenstände spielen bei der Zeremonie eine Rolle ...

Die Kronen

Die Edwardskrone wird bei der Krönung das Haupt des neuen Monarchen zieren. Sie gilt als eines der bekanntesten Symbole der britischen Monarchie. Charles wird der royalen Tradition folgen, indem er die Krone bei der Krönungszeremonie trägt, bevor er die leichtere Imperial State Crown aufsetzt, um Westminster Abbey am Ende der Veranstaltung zu verlassen. Die Edwardskrone wird seit der Krönung von König Charles II. (1630-1685) im Jahr 1661 bei der Krönung der britischen Monarchen verwendet. Das Kunstwerk mit purpurner Samthaube und Hermelinfell-Umrandung soll insgesamt mit 444 Edel- und Halbedelsteinen besetzt sein. Wenn der neu gekrönte Monarch die Krone aufgesetzt bekommt, steht das symbolisch für seine Thronbesteigung.

Charles' Ehefrau Camilla (75), nun Königin, wird sich ebenfalls mit Krone zeigen. Sie wählte das Schmuckstück, das Queen Mary (1867-1953) - Ehefrau von König George V. (1865-1936) - 1911 zur Krönung trug. Der vom königlichen Juwelier Garrard entworfene Kopfschmuck ist mit 2.200 Diamanten besetzt.

Die Ampulla

"Die Ampulla" ist ein Gefäß aus Gold für das Öl, das für die Salbung des Monarchen verwendet wird. Sie hat die Form eines Adlers und ist mit Sockel etwa 23 Zentimeter hoch. Der Kopf des Adlers lässt sich abschrauben, um das Öl einzufüllen. Der Schnabel dient als Ausguss. Die Salbung ist der einzige Teil der Krönungszeremonie, der abgeschirmt von der Öffentlichkeit stattfindet.

Der Krönungslöffel

Der Krönungslöffel soll das älteste erhaltene Artefakt sein, das noch heute bei der Zeremonie verwendet wird. Er wurde erstmals 1349 als Teil der Krönungsinsignien erwähnt, aber schon damals als Antiquität aufgeführt. Auch der Löffel kommt bei der Salbung zum Einsatz. Das heilige Öl wird auf den vergoldeten Silberlöffel gegossen, bevor der Erzbischof von Canterbury den Monarchen damit salbt.

Das Zepter mit dem Kreuz

Das Zepter mit dem Kreuz trägt der Monarch während der Krönung in seiner rechten Hand. Es ist Teil der Sammlung der Kronjuwelen, die der Goldschmied Sir Robert Vyner 1661 für die Krönung von Charles II. anfertigte. Das Zepter symbolisiert die königliche Macht. Zahlreiche kostbare Steine sind darin verarbeitet, unter anderem der 530-Karat-Diamant Cullinan I.

Das Zepter mit der Taube

Das zweite Zepter, das bei der Krönungszeremonie zu sehen ist, zeigt oben anstelle eines Kreuzes eine Taube, die den Heiligen Geist symbolisiert. Es ist mit Smaragden, Rubinen und Diamanten besetzt. Dieses Zepter aus Gold trägt der Souverän während der Krönung in seiner linken Hand.

Der Reichsapfel ("The King's Orb")

Der Reichsapfel steht für die christliche Welt und ist eines der Objekte, mit denen der Monarch seine Souveränität symbolisiert, bevor er gekrönt und nachdem er gesalbt wurde. Die Kugel mit dem Kreuz darauf ist mit über 600 Edelsteinen und Perlen verziert. Der Reichsapfel wird in die rechte Hand des Monarchen gelegt und repräsentiert seine Macht.

Die Schwerter

Es gibt fünf Staatsschwerter, die für die Krönungszeremonie aus dem Tower hervorgeholt werden: einmal "Das große Staatsschwert" mit einer Gesamtlänge von 128,5 Zentimeter. Es wird dem Monarchen nach der Salbung überreicht, aber vor der eigentlichen Krönung. Dazu spielt bei der Krönung das "Jewelled Sword of State" (Juwelen-Staatsschwert) eine Rolle. Es gilt als das schönste und wertvollste Schwert der Welt. Außerdem werden "Das Schwert der Barmherzigkeit", "Das Schwert der spiritualen Gerechtigkeit" und "Das Schwert der richterlichen Gerechtigkeit" zu sehen sein.

Armreife und Sporen

Die goldenen Armreife mit rotem Samtfutter, die dem Monarchen bei der Krönung übergestreift werden, sollen für Aufrichtigkeit und Weisheit stehen. Ebenfalls zum Einsatz kommen die "St. George's Sporen", sie sind eines der militärischen Symbole des Monarchen. Die Sporen werden dem Monarchen überreicht, nachdem er gesalbt wurde, und dann wieder auf den Altar gelegt.