Krönung in London: Die ersten Gäste sind eingetroffen

Ausnahmetag in London: Die Krönung von König Charles III. steht am Samstagmittag an. Die ersten Gäste sind bereits in der Westminster Abbey eingetroffen.

06. Mai 2023 - 10:25 Uhr | (ae/spot)

Schauspielerin Emma Thompson wählte für ihren Besuch der Krönung einen Mantel im royalen Rot. © IMAGO/Parsons Media

Die Türen der Westminster Abbey sind geöffnet: Die rund 2.000 geladenen Gäste nehmen ihre Plätze ein, damit die Krönung von Charles III. (74) und Camilla (75) pünktlich um 11 Uhr Ortszeit (12 Uhr deutsche Zeit) beginnen kann. Darunter sind Sänger Nick Cave (65), Schauspielerin Dame Emma Thompson (64) und Komponist Andrew Lloyd Webber (75). Auch die deutschen Verwandten des Königs sind bereits eingetroffen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert William und Kate kündigen den großen Tag an London ist am 6. Mai im Ausnahmezustand. Das Prinzenpaar von Wales : "Heute ist der Tag!" Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Der Balkon ist für die Königsfamilie vorbereitet Der Balkon des Buckingham Palasts ist bereits geschmückt. Dort wird sich die royale Familie nach der Krönung und Prozession zeigen. Die Flagge wurde um 8 Uhr Ortszeit gehisst. Das Königspaar fuhr gegen 9:10 Uhr Ortszeit mit dem Auto zum Palast. Eine eigens errichtete Tribüne vor dem Palast ist fast voll: Die 3.800 Plätze wurden Militärveteranen, Sozialarbeitern sowie Vertretern von Wohltätigkeitsorganisationen mit Verbindungen zur königlichen Familie angeboten. Die Stadt ist geschmückt Auch die Strecke zur Westminster Abbey ist vorbereitet. Die Absperrungen stehen, Union Flags schmücken die Straßen. Die rund 5.000 Angehörigen der britischen Streitkräfte stellen sich auf. Darunter befinden sich 416 Mitglieder aus dem Commonwealth. 19 Militärkapellen sollen aufspielen. An der National Gallery hängt ein riesiges Krönungsemblem, und auf dem Trafalgar Square ist ein Banner mit der Aufschrift "Lange möge er herrschen" zu sehen. 11.000 Sicherheitskräfte sind in der britischen Hauptstadt im Einsatz. Der Zeitplan für das historische Ereignis Der historische Tag beginnt offiziell um 10:20 Uhr Ortszeit, wenn das Königspaar den Buckingham Palast in der "Diamond Jubilee State"-Kutsche verlässt. König Charles wird durch die große Westtür der Westminster Abbey und das Kirchenschiff gehen, bis er um 11 Uhr Ortszeit den zentralen Raum der Abtei erreicht. Die Krönung soll um 12 Uhr Ortszeit erfolgen. Gegen 13 Uhr kehrt das Königspaar zum Buckingham Palast zurück. Es ist nach 70 Jahren die erste Krönung in Großbritannien. 1953 wurde Charles' Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) gekrönt. Der letzte Mann wurde 1937 gekrönt: Charles' Großvater, König George VI. (1895-1952). Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de