"Kritischer Zustand": Anne Heche wird wohl "nicht überleben"

US-Schauspielerin Anne Heche befindet sich nach ihrem schweren Autounfall in einem "kritischen Zustand" und wird wohl "nicht überleben". Das hat ein Sprecher bekannt gegeben.

Neue Details zum aktuellen Gesundheitszustand von Anne Heche (53): Wie ein Sprecher der US-Schauspielerin dem erklärt hat, befindet sich Heche derzeit in einem "kritischen Zustand". Die Ärzte hätten eine "schwere anoxische Hirnverletzung" bei ihr festgestellt, sie liege nach wie vor im Koma.

"Es wird nicht erwartet, dass sie überlebt", so der Sprecher. Weiter verrät er, dass Familie und Ärzte bereits Vorkehrungen für eine Organspende treffen würden. Darüber hinaus seien Heches Angehörigen dankbar für die bisherige Anteilnahme und Genesungswünsche, die sie seit dem schweren Autounfall in Los Angeles am vergangenen Freitag (5. August) erreicht hätten.

Heche liegt seit rund einer Woche im Krankenhaus. Seit Anfang dieser Woche ist bekannt, dass sie aufgrund einer schweren Lungenverletzung sowie Verbrennungen im Koma liegt.

Unter Drogeneinfluss gefahren?

Kurz nach dem Horror-Unfall, bei dem ihr Mini-Cooper in ein Haus im Stadtteil Mar Vista in Los Angeles gekracht war und in Flammen aufging, wurden bereits Spekulationen laut, ob die Schauspielerin unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gefahren ist.

Eine Blutuntersuchung hat nun ergeben, dass Heche vor ihrem Crash Kokain konsumiert hat. Betrunken soll sie jedoch nicht gewesen sein. Das berichtet unter Berufung auf Quellen der Strafverfolgungsbehörden. Aktuell wird laut Bericht noch untersucht, ob Heche womöglich auch das Schmerzmittel Fentanyl konsumiert haben könnte. Laut eines Insiders aus dem Los Angeles Police Department sollen beide Substanzen in ihrem Blut gefunden worden sein.