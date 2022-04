Kritik am Oscar-Outfit: Billie Eilish hat schlagfertige Antwort parat

Das Outfit von Billie Eilish bei den 94. Oscars sorgte bei einem Influencer für Unkenrufe - und denen hat der Star nun maximal schlagfertig gekontert.

Billie Eilish erschien in einem auffälligen schwarzen Gucci-Kleid zu der Oscar-Verleihung vom 27. März.

Seit vergangenem Wochenende ist Sängerin Billie Eilish (20) stolze Oscarpreisträgerin. Den Goldjungen erhielt sie gemeinsam mit ihrem Bruder für den "Bond"-Song "No Time To Die". Zumindest in den Augen eines Influencers soll der 20-jährige Superstar bei der 94. Ausgabe der Academy Awards aber keine gute Figur gemacht haben. Mit dem Satz "Ich habe genug von deinem Scheiß" platzierte der Influencer Eilishs auffälliges Gucci-Outfit vom vergangenen Sonntag auf seine persönlichen Flop-Liste. Die Reaktion der Musikerin? Gewohnt lässig - und vom stillen Örtchen aus!

ein Video von sich, das zeigt, was Eilish von der Kritik hält. "Ich hatte noch NICHT genug von meinem Scheiß", schrieb die Sängerin in der Video-Beschreibung. Als Beleg schwenkt sie die Kamera, sodass sie mit heruntergelassener Hose auf dem Klo zu sehen ist. Als Extra dann noch der erhobene Stinkefinger - deutlicher kann Billie Eilish wohl nicht mehr machen, woran ihr die Kritik vorbeigeht...