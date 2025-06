Kristin Davis hat "Sex and the City"-Kollege Chris Noth nie gedatet

Charlotte verliebt in "Mr. Big" - das hat es im wahren Leben nie gegeben, wie Schauspielerin Kristin Davis nun klarstellte. Ein "Sex and the City"-Fan hatte sie auf uralte Liaison-Gerüchte mit Chris Noth angesprochen.

Waren immer nur Kollegen: Die "Sex and the City"-Stars Kristin Davis und Chris Noth.

Die "Sex and the City"- und "And Just Like That..."-Darstellerin Kristin Davis (60) hat in einem Instagram-Kommentar klargestellt, dass sie niemals mit ihrem Co-Star Chris Noth (70) zusammen war. Die hartnäckigen Gerüchte über eine angebliche Beziehung zwischen den beiden Schauspielern kursieren bereits seit vielen Jahren.

Podcast-Diskussion löst Dementi aus

Davis, die aktuell den Podcast "Are You A Charlotte?" moderiert, hatte zuvor in ihrer Sendung mit Rapperin Megan Thee Stallion (30) über die Serie gesprochen. Die Musikerin äußerte dabei ihre Abneigung gegen Noths Charakter mit dem vielsagenden Spitznamen "Mr. Big": "Ich bin nicht pro Big. Ich hasse Big."

, fragte ein Follower: "Ma'am, haben Sie ihn nicht gedatet?" Zur großen Überraschung ihrer Fans antwortete Davis umgehend und dementierte am 6. Juni entschieden: "Nein, habe ich nicht!!!"

In dem Podcast-Gespräch verrät die Charlotte-Darstellerin der Rapperin auch das Schicksal von "Mr. Big" in der Fortsetzungsserie "And Just Like That...". Denn Megan Thee Stallion hat bis dato noch keine Sekunde vom Spin-off gesehen. Als sie in der Podcast-Folge erfährt, dass Noths Charakter bereits in der ersten Folge nach einem Herzinfarkt stirbt, sackt ihr buchstäblich die Kinnlade herunter.

Kontroverse um Chris Noth

Direkt nach der Ausstrahlung der ersten Ableger-Folge 2021 wurden Vorwürfe mehrerer Frauen publik, die Noth sexuelle Übergriffe unterstellen. Davis und Sarah Jessica Parker (60) sowie Cynthia Nixon (59) drückten daraufhin ihren Support für die Frauen in einem gemeinsamen Statement aus: "Wir sind zutiefst betrübt über die Vorwürfe gegen Chris Noth. Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet haben."

Noth behauptete derweil , sein einziges Vergehen sei Untreue gegenüber seiner Ehefrau gewesen. Die anderen Vorwürfe nannte er "völlig lächerlich" und "ohne jede Grundlage".