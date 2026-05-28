Krisenstimmung: Auf wessen entscheidenden Rat Helene Fischer hört

Helene Fischer meistert gekonnt den Spagat zwischen Familie und Karriere. Doch auch der Schlagersängerin wird manchmal alles zu viel. Auf wessen Rat sie in Krisenzeiten besonderen Wert legt? Jetzt spricht sie über ihre wichtigsten Bezugspersonen.

Helene Fischer (41) stellt für viele Frauen ein Vorbild dar. Die zweifache Mutter landet Hits, spielt ausverkaufte Tourneen und vermittelt dabei stets den Eindruck von Mühelosigkeit. Doch auch der "Atemlos"-Interpretin wächst hin und wieder alles über den Kopf. Wer sie dann auffängt? Jetzt hat es Helene Fischer verraten.

Keine Stutenbissigkeit: Helene Fischer über Frauenfreundschaften

"Frauen motivieren und inspirieren mich", schwärmt Helene Fischer im Interview mit "emotion"-Magazin. "Ich liebe es vor allem, mit Frauen zusammenzuarbeiten, weil die Vertrauensbasis eine andere ist. Ehrliches Feedback von einer Frau schätze ich meist noch mehr als von einem Mann. Die starken Frauen an meiner Seite geben mir Halt – ohne sie wäre ich oft unsicherer", betont die zweifache Mutter.

Für Stutenbissigkeit scheint in Helene Fischers Welt jedenfalls kein Platz zu sein. "Es gibt Tage, da weiß ich genau, was ich tue. Und dann gibt es auch Momente, in denen ich nicht so in meiner Mitte bin", erzählt sie. "Dann tut es richtig gut, Frauen an meiner Seite zu haben, die mich auffangen, mich verstehen und mit mir fühlen. Ich liebe das sehr mit meinen Frauen!"

Mit Beatrice Egli (li.) und Andrea Berg (re.): Helene Fischer legt auf weiblichen Rat besonderen Wert. © imago/FutureImage

Helene Fischer über Beauty-Trends: "Jeder ist doch einzigartig"

In dem Interview kommt Helene Fischer auch auf den Schönheitsdruck zu sprechen, der auf Frauen lastet: "Ich will keinem Ideal entsprechen", stellt die Sängerin klar. "Je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass wahre Schönheit nichts mit Perfektion zu tun hat, sondern von innen kommt."

Denn Helene Fischer vertritt eine klare Meinung: "Die Ausstrahlung ist das, womit man überzeugt. Natürlich kann man mit Make-up nachhelfen und vieles machen lassen, aber das beste Treatment der Welt ersetzt keine echte Strahlkraft." Daher hat die 41-Jährige für sich entschieden: "Ich würde auch nie jedem Trend nachgehen, jeder ist doch einzigartig."