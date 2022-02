Krieg in der Ukraine: Milla Jovovich ist "untröstlich und fassungslos"

Milla Jovovich hat in einem Statement ausgedrückt, wie "untröstlich und fassungslos" sie über die Ereignisse in ihrem Geburtsland Ukraine ist.

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen auf der ganzen Welt. Auch die Schauspielerin Milla Jovovich (46) hat sich erschüttert über die Ereignisse gezeigt. erklärt sie, wie "untröstlich und fassungslos" sie sei.

Der US-Star wurde in Kiew in der Ukraine als Tochter eines Serben und einer Russin geboren. "Mein Land und mein Volk werden bombardiert. Freunde und Familie sind untergetaucht", erklärt sie in ihrem Statement. "Mein Blut und meine Wurzeln stammen sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine. Ich bin hin- und hergerissen, wenn ich sehe, wie sich das Grauen entfaltet, wie das Land zerstört wird, wie Familien vertrieben werden und ihr ganzes Leben in verkohlten Trümmern um sie herum liegt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Milla Jovovich: Statement gegen den Krieg

Jovovich blickt auch in die Vergangenheit: "Ich erinnere mich an den Krieg in der Heimat meines Vaters, dem ehemaligen Jugoslawien, und an die Geschichten, die meine Familie über das Trauma und den Terror erzählt, den sie erlebt hat." Weiter führt sie aus: "Krieg. Immer Krieg. Machthaber, die keinen Frieden bringen können. Der nicht enden wollende Moloch des Imperialismus. Und immer zahlen die Menschen mit Blutvergießen und Tränen."

In ihrer Instagram-Biografie steht "Help Ukraine", zu Deutsch "Helft der Ukraine". Dazu setzte Jovovich einen Link zu Organisationen, an die man spenden könne, um den Menschen in der Ukraine zu helfen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert