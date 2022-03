Krieg in der Ukraine: Hayden Panettiere kann nicht länger zusehen

US-Schauspielerin Hayden Panettiere ruft zu Spenden für ihre eigens gegründete Organisation auf. Sie will "Freunden und Familie" in der Ukraine helfen.

US-Schauspielerin Hayden Panettiere will "Freunden und Familie" in der Ukraine helfen.

US-Schauspielerin Hayden Panettiere (32, "Nashville") hat eine Organisation gegründet, mit der sie den Menschen in der Ukraine helfen will. " spricht sie über den anhaltenden Krieg und appelliert an alle, sie zu unterstützen. Sie sammelt Geld für medizinische Hilfsgüter und Schutzausrüstungen für die Menschen an den Frontlinien. "Helfen Sie mir, indem Sie so viel spenden, wie Sie können", so der US-Star. "Gemeinsam können wir etwas in dem Kampf bewirken."

"Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie es ist, den Krieg in der Ukraine mitzuerleben", erklärt Panettiere weiter. "Es ist erschütternd zu wissen, dass die Menschen in der Ukraine und die Menschen, die ich meine Freunde und Familie nenne, verzweifelt versuchen, ihre Lebensweise und das Land, das sie lieben, zu verteidigen." Dann erklärt sie noch: "Ich habe 'Hoplon International' gegründet, um den Menschen in der Ukraine direkt an der Front zu helfen. Ich kann nicht länger an der Seitenlinie sitzen und zusehen, wie diese Katastrophe weiter wütet."

Enge familiäre Verbindungen

Hayden Panettiere und ihr Ex-Partner, der ehemalige Profiboxer Wladimir Klitschko (45), haben zusammen die siebenjährige Tochter Kaya. Der Ex-Sportprofi stammt aus der Ukraine und sein Bruder Vitali Klitschko (50), ebenfalls ein ehemaliger Boxprofi, ist Bürgermeister der Hauptstadt Kiew.

Panettiere und Klitschko waren mit einer Unterbrechung von 2010 bis 2018 liiert und auch verlobt. Im Dezember 2014 kam das gemeinsame Kind zur Welt. Erst kürzlich bestätigte Panettiere, dass Kaya "sicher und nicht in der Ukraine" sei. Sie reagierte damit auf einen Fan, der seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht hatte.