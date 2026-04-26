Der Schauspieler Mathieu Carrière ist an Prostatakrebs erkrankt. Das verriet seine Tochter Elena vor wenigen Wochen in einem Interview. Nun räumt das Model ein, diese beiläufigen Äußerungen zu bereuen. Dabei gewährt Elena auch Einblicke in den aktuellen Gesundheitszustand ihres berühmten Vaters.

Im Februar 2026 wurde die Krebsdiagnose von Mathieu Carrière (75) publik, als seine Tochter Elena (29) davon auf dem roten Teppich erzählte. Nun spricht die 29-Jährige, die 2016 bei "Germany's Next Topmodel" den zweiten Platz belegte, über diese ungewollte Offenbarung – und gibt ein erneutes Update zu Mathieu Carrières Gesundheitszustand.

Elena Carrière: "Zum Glück geht es meinem Papa ja gut"

"Mein Papa hat ein ganz wunderbares Herz und ist sehr viel ruhiger und zugewandter geworden, seit er an Prostatakrebs erkrankt war. Er ist richtig altersmilde." Das hatte Elena Carrière im Februar 2026 in einem Interview gesagt und damit die Diagnose ihres berühmten Vaters publik gemacht. Im Nachhinein tut ihr das sehr leid: "Ich dachte fälschlicherweise, das wäre öffentlich bereits bekannt", sagt sie jetzt zu "Frau im Spiegel". "Es war nicht meine Sache, seine Geschichte zu erzählen."

Doch das Model verrät auch, dass Mathieu Carrière deshalb nicht böse war: "Mein Vater ist nie sauer. Und zum Glück geht es meinem Papa ja gut! Das ist das Allerwichtigste!" Durch die Diagnose habe er sich dennoch verändert, erzählt Elena Carrière: "Er ist sanfter und ruhiger geworden, hat viel von seiner Konfrontationslust abgelegt. Papa hat ein ganz wunderbares Herz", schwärmt die 29-Jährige. "Er ist bekannt für seine enorme Großzügigkeit – egal ob Zeit, Interesse, Geld und Empathie. Er ist ein Menschenfreund."

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Mathieu Carrière und Tochter Elena zusammen auf dem roten Teppich. © imago/DeFodi

Tochter von Mathieu Carrière: Model hat "dickes Fell von ihm geerbt"

Elena Carrière macht aus ihrem engen Familienverhältnis kein Geheimnis. Die 29-Jährige verbringt gerne Zeit mit ihrem Papa und reiste vor wenigen Monaten gemeinsam mit ihm in den Oman: "Das war eine wunderschöne Vater-Tochter-Reise. Wir haben tolle Ausflüge gemacht, sind stundenlang durch die Wüste gefahren – Rückenschmerzen inklusive", so Elena Carrière.

"Mein Papa kann spannend erzählen, weiß so viel über Kultur, Politik und Geschichte. Er ist begeisterungsfähig und hat keine großen Ansprüche. Er ist glücklich, wenn er die Natur hat, ein Buch und seine Zigaretten", erzählt die Blondine. Schließlich verrät sie auch, was sie von ihrem Schauspielervater übernommen hat: "Papa war es immer egal, was fremde Leute von ihm denken. Es ist gut, dass ich dieses dicke Fell von ihm geerbt habe."