Johann Lafer ist an Krebs erkrankt. Der Starkoch muss eine Chemotherapie in Anspruch nehmen, deren Folgen bereits sichtbar sind. Was der 68-Jährige jetzt selbst über seine Krankheit sagt ...

Johann Lafer leidet an Lymphdrüsenkrebs. Die Folgen der Chemotherapie waren bei seinem "Fernsehgarten"-Auftritt bereits zu sehen.

Johann Lafer (68) hat mitgeteilt, dass bei ihm ein "indolentes, also niedrig-malignes und nicht aggressives Non-Hodgkin-Lymphom" diagnostiziert worden sei. Die Nachricht über die Lymphdrüsenkrebsdiagnose sei für seine Familie und ihn selbst "zunächst ein großer Schock" gewesen. "Umso dankbarer sind wir, dass die Behandlung gut anschlägt und sich die Situation positiv entwickelt."

Den Umständen entsprechend gehe es ihm gut, erklärte der TV-Koch weiter. Besonders freue er sich darüber, weiterhin seiner Arbeit nachgehen sowie viele geplante Termine und Auftritte wahrnehmen zu können. "Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, das Kochen und die Begegnungen mit Menschen geben mir viel Kraft, Zuversicht und Freude."

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Johann Lafer von der Chemotherapie gezeichnet

erklärte Lafer, dass seine Krankheit bereits vor zweieinhalb Jahren zufällig bei einer Routineuntersuchung während einer Fastenkur entdeckt worden sei. Ein Arzt habe Schatten in der Leiste gesehen, er habe keinerlei Schmerzen gehabt. Nachdem mehrere Lymphknoten entfernt wurden, bestätigte sich die Diagnose.

Im Januar 2026 verschlechterte sich sein Zustand und Lafer begann mit einer Chemotherapie, von der er bisher vier Zyklen hinter sich hat. "Jede Chemo läuft fast 24 Stunden. Überall hängen Flaschen. Das haut dich komplett weg", sagte der 68-Jährige im "Bild"-Interview. Zu den Folgen der Therapie gehören Haarausfall und Gewichtsabnahme. Der Starkoch hat dem Bericht zufolge 25 Kilo verloren. Dass die Therapie jedoch anschlage, gebe ihm Kraft.

Kraft wollen ihm auch seine Kollegen und zahlreiche Promis mit auf den Weg geben. Unter seinem Instagram-Post sammelten sich viele mitfühlende Kommentare. "Gute Besserung Chef", schrieb "Das große Backen"-Juror Christian Hümbs. "Lieber Johann", kommentierte Koch Nelson Müller kurz und knapp mit einem Herzchen-Emoji. "Lieber Johann, wünsche dir alle Kraft der Welt, auf eine baldige Genesung", schrieb Moderatorin Marijke Amado. "Ich denke fest an Dich! Gute Besserung, lass dich nicht unterkriegen", erklärte Moderator Guido Cantz. "Wir wünschen baldige Genesung, lieber Johann", kommentierte Sänger Thomas Anders.