Krebskranker Johann Lafer: Starkoch gibt ehrliches Gesundheits-Update

Johann Lafer hat erneut über seine Krebserkrankung gesprochen. Der TV-Koch verriet nun seine neue Strategie im Kampf gegen die Krankheit. Wie es ihm aktuell ergeht ...

Johann Lafer kann trotz seiner Krebs-Erkrankung noch lachen. Er stellte klar: "Es geht mir besser, viel besser."

Erst im Mai hatte Johann Lafer die schockierende Nachricht verkündet: Der Starkoch ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Zwei Monate später teilte er mit, dass der Krebs metastasiert habe. Im Gespräch mit dem "Spiegel" zeigte sich der 69-Jährige nun aber optimistisch.

Johann Lafer gibt Krebs-Update: "Es geht mir viel besser"

"Es geht mir besser, viel besser", sagt Johann Lafer. Er habe mittlerweile von der Chemo- auf die Immuntherapie gewechselt – eine neue Strategie im Kampf gegen den Krebs. "Ersteres war jetzt nicht ganz so einfach, muss ich ehrlicherweise sagen", so der Küchen-Chef. Bei der Immuntherapie soll wiederum das eigene Immunsystem gestärkt werden, damit dieses Krebszellen erkennen und zerstören kann.

"Die grenzenlose Euphorie bekommt eine Begrenzung"

"Ich glaube schon, dass ich bis jetzt vieles richtig gemacht habe", meint Lafer Johann Lafer gegenüber dem "Spiegel". Gleichzeitig stellt er klar: "Es ist natürlich noch nicht so weit, dass ich ganz gesund bin. Aber ich kann sehr zuversichtlich ins nächste Jahr blicken."

2023 wurde der Krebs beim TV-Koch entdeckt. Die Behandlung habe Spuren hinterlassen, vor allem mental, wie Johann Lafer weiter berichtet. Er erklärt: "Die grenzenlose Euphorie, die Motivation, die ins Unbegrenzte geht, bekommt eine Begrenzung." Dabei denke er auch an die Zeit mit seiner Familie. Johann Lafer und seine Frau Silvia sind bereits seit mehr als 40 Jahren ein Paar. Die beiden haben zwei Kinder.