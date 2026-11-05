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Krebskranker Alfons Schuhbeck: Justiz verschont Star-Koch von der Haft – und zwar noch lange

Der zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilte frühere Fernsehkoch und Gastronom Alfons Schuhbeck ist so krank, dass die Justiz ihn von der Haft verschont – und zwar noch lange.
AZ/dpa |
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Alfons Schuhbeck im Gerichtssaal des Landgericht München I.
Alfons Schuhbeck im Gerichtssaal des Landgericht München I. © dpa/Peter Kneffel

Der wegen Steuerhinterziehung und Insolvenzverschleppung verurteilte Star-Koch Alfons Schuhbeck bleibt auf freiem Fuß. Die Unterbrechung seiner Haft wird bis mindestens zum 5. Mai kommenden Jahres verlängert, wie die Staatsanwaltschaft München I mitteilte.

Alfons Schuhbeck "weiterhin nicht haftfähig ist"

Dann soll es eine weitere Überprüfung geben. Ein Sachverständiger sei zu dem Ergebnis gekommen, "dass Herr Schuhbeck zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin nicht haftfähig ist". Der 77-Jährige ist an Krebs erkrankt und wird außerhalb der Gefängnismauern behandelt. Eigentlich müsste er seine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten in einem bayerischen Gefängnis absitzen.

Mindestens bis 5. Mai auf freiem Fuß

Das Landgericht München I hatte den Gastronomen im vergangenen Jahr wegen einer ganzen Reihe von Straftaten verurteilt - unter anderem wegen Insolvenzverschleppung, Betrugs und vorsätzlichen Bankrotts - und eine frühere Verurteilung aus 2022 wegen Steuerhinterziehung eingerechnet. Schuhbeck hatte sich mit seinem im Laufe der Jahre aufgebauten Firmengeflecht - Restaurants, Gewürzladen und Partyservice - finanziell übernommen und einen Schuldenberg angehäuft, seine Gläubiger forderten im Insolvenzverfahren 27 Millionen Euro.

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  • Sven62 vor 9 Minuten / Bewertung:

    Es gibt genug möglichkeiten eine erkrankung auch hinter Gittern zu behandeln. Aber anscheinend reicht es hier ein VIP zu sein, um die Justiz für Dumm zu verkaufen. Wie lange ist so eine Schonung noch zu erklären? Es wird Zeit das geltendes Recht für jeden gilt und nicht nur für normalos.

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