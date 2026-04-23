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Krebskranke Patrice Aminati packt aus: Was in ihrer Ehe gescheitert ist

Ende 2025 verkündeten Daniel und Patrice Aminati ihr Liebes-Aus. Das Ex-Paar geht aktuell durch eine schwere Zeit. Jetzt spricht die Ehefrau des Moderators ganz offen über die Gründe der Trennung.
(paf/spot) |
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Patrice und Daniel Aminati heirateten im April 2022, im September 2025 folgte die Trennung.
Patrice und Daniel Aminati heirateten im April 2022, im September 2025 folgte die Trennung. © imago images/Future Image/Nicole Kubelka

Patrice Aminati (30) hat sich erneut zu der Trennung von Noch-Ehemann Daniel Aminati (52) geäußert. Im Dezember 2025 machte die an schwarzem Hautkrebs erkrankte Influencerin öffentlich, dass sie sich bereits im September von dem Moderator getrennt hatte. Jetzt schilderte sie im Interview mit RTL konkrete Eheprobleme. "Ich werfe ja nicht einfach eine Ehe hin", sagte sie. "Wenn eine Frau mit einem kleinen Kind, die schwer krank ist, sich trennt, dann ist das wirklich eine ernsthafte, reiflich überlegte Entscheidung."

Derzeit befinde sie sich in einer "emotionalen Zeit". Sie habe sich Unterstützung bei einer Trennungsbegleitung gesucht, die als "Anwältin des Kindes" das Wohl der gemeinsamen Tochter Charly im Blick behalte. Zudem helfe sie ihr, sachlich mit Daniel Aminati zu kommunizieren. Gerade dieser Aspekt sei entscheidend. "Kommunikation ist so wichtig. Ich sag' mal, die ist ja leider in der Ehe gescheitert. Sonst würde es nicht zu einer Trennung kommen", erklärte Patrice Aminati.

Daniel Aminati und Ex Patrice: Öffentlicher Konflikt des Ex-Paares

Das Verhältnis der Eltern gilt seit ihrem öffentlichen Schlagabtausch als angespannt. Auslöser war eine Instagram-Story von Daniel Aminati, in der er ein Familienfoto mit den Worten "Wir schaffen das" teilte. In der "Bild" warf Patrice Aminati ihm vor, ihre Situation für die eigene Außendarstellung zu nutzen.

Daniel Aminati wies das in einem Instagram-Clip zurück. "Ich war in den letzten Jahren immer für sie da", betonte er. Zudem habe er einen öffentlich ausgetragenen Konflikt vermeiden wollen. "Ich finde, genauso liebevoll wie man zusammengekommen ist, kann man meines Erachtens nach auch zumindest respektvoll auseinandergehen", sagte er. In einer Nachricht ergänzte er, Patrice weder verletzen noch beleidigen zu wollen, "ganz im Gegenteil".

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Patrice und Daniel Aminati gaben sich im April 2022 das Jawort. Vier Monate später kam ihre Tochter zur Welt. Nur wenige Monate darauf erhielt Patrice Aminati ihre Krebsdiagnose. Seit einigen Monaten wird sie palliativ behandelt.

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