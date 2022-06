Krebskranke BBC-Moderatorin Deborah James verstorben

Nach jahrelangem Kampf gegen den Krebs ist BBC-Moderatorin Deborah James "umgeben von ihrer Familie" verstorben. Sie wurde 40 Jahre alt.

Das Schicksal der totkranken BBC-Moderatorin Deborah James bewegte nicht nur in Großbritannien viele Menschen. Am 28. Juni, im Alter von nur 40 Jahren, erlag sie ihrem Krebsleiden, . "Wir sind zutiefst traurig darüber, den Tod von Dame Deborah James mitteilen zu müssen; der großartigsten Ehefrau, Tochter, Schwester und Mama. Deborah ging heute friedlich umgeben von ihrer Familie", heißt es zu einem Bild, das eine gesunde James freudestrahlend zeigt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bei der Moderatorin wurde im Jahr 2016 Darmkrebs diagnostiziert. Trotz Chemotherapien und mehreren Operationen konnte der Krebs nicht besiegt werden. Vor rund eineinhalb Monaten teilte James via Instagram mit, dass es für sie keine Hoffnung mehr gibt und sie in absehbarer Zeit sterben werde.

Ihre letzte Botschaft

Trotz dieser schockierenden Erkenntnis zog sie sich nicht etwa zurück, sondern postete seither fast täglich Bilder von sich und zeigte so ihren Willen, ihr Leben bis zum Schluss in vollen Zügen genießen zu wollen. Erst am 18. Juni hatte sie , eine Million Britische Pfund für eine Krebsstiftung gesammelt zu haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Schon seit ihrer Diagnose vor rund sechs Jahren hatte James alles gegeben, um über die Krankheit aufzuklären und aktiv zu ihrer Bekämpfung beizutragen. Etwa mit ihrem BBC-Podcast "You, Me and the Big C".

Im Post ihrer Liebsten findet sich ein letzter Rat von Deborah James an ihre Follower: "Findet ein Leben, das es wert ist, genossen zu werden; geht Risiken ein; liebt zutiefst; habt keine Reue; und habt immer, immer rebellische Hoffnung."