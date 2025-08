Krebskampf: Die tragische Geschichte von Junkyard-Sänger David Roach

Musiker David Roach ist gestorben. Bereits Anfang des Jahres machte der Junkyard-Sänger seine gesundheitlichen Probleme bekannt. Im Kampf gegen den Krebs stand ihm Partnerin Jennifer zur Seite, der er kurz vor seinem Tod noch das Jawort gab.

Die US-Hard-Rock-Band Junkyard trauert um ihren Sänger David Roach. Der Musiker ist im Alter von 59 Jahren nach einer Hautkrebserkrankung gestorben. "Mit großer Traurigkeit geben wir den Tod von David Roach bekannt", hieß es . Nach einem mutigen Kampf gegen den Krebs sei er zu Hause in den Armen seiner Frau friedlich verstorben. Die Band würdigte ihn als "begnadeten Künstler, Performer, Songschreiber und Sänger", aber vor allem sei er "ein hingebungsvoller Vater, Ehemann und Bruder" gewesen. An seinem Kampf gegen den Krebs ließ er seine Fans in den sozialen Medien teilhaben. In der schwierigen Zeit immer an seiner Seite: Frau Jennifer, die er kurz vor seinem Tod noch heiratete.

David Roach: "Jennifer hält alles am Laufen"

teilte die Band Anfang des Jahres eine Nachricht des Sängers. "Ich habe gerade ein gesundheitliches Problem, mit dem ich noch mindestens ein paar Monate zu kämpfen haben werde", erklärte Roach."Meine wundervolle Freundin Jennifer arbeitet Vollzeit und ist nebenbei auch noch Kindermädchen, bringt mich zu jedem Termin und hält alles am Laufen."Er müsse dabei helfen, die beiden über Wasser zu halten, könne aber eine Weile nicht arbeiten. Deshalb erschaffe er "gerade ein paar Kunstwerke zum Kauf. Ich mache Schrottplatz-Plaketten, inspirierende Hähne und andere Kunst, die ich personalisieren kann."

gab die Band dazu Ende Januar bekannt: "Wir alle kennen und lieben David Roach - nicht nur als unseren unglaublichen Sänger, sondern auch als einen wahren Freund, eine Inspiration und einen Kämpfer. Im Moment steht er vor einem der härtesten Kämpfe seines Lebens: eine aggressive Krebsdiagnose." Neben Davids Plakettenkunst werde die Band die klassischen Merchandise-Artikel zum Kauf anbieten, "wobei ein Teil jedes Verkaufs direkt an David und Jennifer geht".

zu Unterstützung des Sängers wurde mitgeteilt, dass Roach an einem aggressiven Plattenepithelkarzinom an Kopf, Hals und Rachen leide. Im vergangenen Juni teilte die Band dann des Musikers und seiner Partnerin. Zu einem Bild, das Roach in einem Krankenhausbett zeigte, hieß es: "Zunächst einmal möchten wir euch allen für die überwältigende Unterstützung und Liebe danken, die ihr uns in dieser unglaublich schwierigen Zeit entgegengebracht habt." Weiter erklärten die beiden: "Nachdem Davids anhaltendes Fieber und sein Husten uns in die Notaufnahme geführt hatten, erhielten wir Ergebnisse, die unsere Welt völlig aus den Angeln gehoben haben. Es ist niederschmetternd und lebensverändernd, und wir versuchen, mit den Emotionen und der Ungewissheit zurechtzukommen, die damit einhergehen."

Band gratulierte "Mr. and Mrs. Roach"

David Roach zeigte laut seiner Partnerin "eine unglaubliche Stärke und Widerstandsfähigkeit, und selbst inmitten dieser Dunkelheit behält er seinen Sinn für Humor. Das ist eine Erinnerung daran, wie erstaunlich er ist. Aber wir wissen, dass diese Reise, die vor uns liegt, extrem hart sein wird. David hat deutlich gemacht, dass er die Hoffnung nicht aufgibt, und wir brauchen eure Liebe und eure Gebete."

Am 20. Juli folgte noch eine frohe Botschaft in der schwierigen Zeit: "Herzlichen Glückwunsch an das glückliche Paar - Herr und Frau David Patrick Roach", gab die Gruppe bekannt. Auf einem Bild sah man David Roach beim Ringtausch mit seiner Partnerin. Ein zweites Foto zeigte ihn im Rollstuhl mit den anderen Bandmitgliedern wie Gitarrist Tim Mosher.

Junkyard wurde 1987 gegründet, 1992 folgte zunächst die Trennung. 2000 fand die Gruppe wieder zusammen und veröffentlichte unter anderem 2017 das Album "High Water".