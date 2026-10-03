Kranker Jürgen Drews: Warum Tochter Joelina seinen wahren Zustand verschweigt

Jürgen Drews leidet an einer unheilbaren Nervenkrankheit. Viele Fans fragen sich regelmäßig, wie es dem Schlagerstar hinter verschlossenen Türen wirklich geht. Seine Tochter Joelina gibt oft Entwarnung. Doch manchmal verschweigt sie den tatsächlichen Zustand ihres prominenten Vaters.

Diagnose: Polyneuropathie. 2022 gab Jürgen Drews bekannt, an der unheilbaren Nervenerkrankung zu leiden. Sein gesundheitlicher Zustand war auch ein Grund dafür, warum sich der Schlagerstar wenig später von den großen Bühnen verabschiedete. In der Öffentlichkeit gibt es seither viel Getuschel und Spekulationen um sein Wohlergehen. Drews' Tochter Joelina (30) spricht Klartext.

Gesundheitszustand von Jürgen Drews: Tochter Joelina sagt nicht immer die Wahrheit

Jürgen Drews hat mehrmals über seine Krankheit gesprochen. Im Interview mit der Abendzeitung verriet er im Herbst 2024: "Wenn ich gehe, merke ich, dass ich manchmal ein bisschen wackelig bin. Aber das ist vernachlässigbar."Tochter Joelina erklärte im AZ-Gespräch bei einem Wiesn-Ausflug mit der ganzen Familie vor wenigen Tagen: "Ihm geht es sehr gut. Man sieht, wie wohl er sich hier fühlt, sonst wäre er nicht hier." Sagt die Münchnerin dabei immer die Wahrheit?

Im Podcast " " geht Joelina Drews ins Detail: "Also, alle wissen ja, mein Papa hat aufgehört aus gesundheitlichen Gründen. Ich werde jedes Mal in jedem Interview gefragt: Wie geht es ihm denn? Wie geht es ihm gesundheitlich?" Die 30-Jährige könne durchaus nachvollziehen, dass die Öffentlichkeit und die Fans gern auf dem Laufenden gehalten werden. "Natürlich verstehe ich das", räumt sie ein. "Aber es ist ja auch klar: Selbst wenn es ihm mal zwischendurch schlechter gehen würde, dann würde ich es natürlich nicht sagen – allein aus Respekt zu meinem Vater", betont die Sängerin.

Jürgen Drews (li.) und seine Tochter Joelina (3. v. li.) sind eine Einheit. Über den Gesundheitszustand ihres Vaters hält sich Joelina notfalls bedeckt. © imago/Future Image

Jürgen Drews erkrankt: Tochter will Privatsphäre schützen

Joelina Drews gibt zu, den tatsächlichen Gesundheitszustand ihres Vaters nicht zwingend öffentlich zu machen. Die Sängerin möchte damit ihren berühmten Vater schützen. Podcast-Partner Lucas Cordalis (59) hat dafür volles Verständnis. "Du würdest es den Leuten nicht auf die Nase binden wollen", meint er im gemeinsamen Gespräch. Joelina Drews stimmt zu: "Nein, natürlich nicht."

Starkes Familienband: Joelina Drews ist bei ihren Eltern eingezogen

Für die Sängerin ist es jedenfalls das Wichtigste, die gemeinsame Zeit mit ihrem prominenten Papa zu genießen. Das Vater-Tochter-Duo hat ein sehr enges Verhältnis. Um in der Nähe zu sein, zogen Jürgen Drews und seine Ehefrau Ramona (53) 2024 sogar nach München. Mittlerweile lebt Joelina Drews mit ihrem Partner Adrian Louis im Haus ihrer Eltern, wie sie der Abendzeitung beim Oktoberfest-Besuch verriet: "Wir leben alle unter einem Dach. Und für mich ist es ganz, ganz viel wert, einfach mit der Familie gemeinsam Zeit zu verbringen."