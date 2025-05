Kranker Billy Joel: Herzliche Nachrichten von Ex-Frau und Tochter

Während er mit gesundheitlichen Problemen kämpft, kann sich Billy Joel der Unterstützung seiner Familie gewiss sein. Seine Ex-Frau Christie Brinkley, mit der er bis 1994 verheiratet war, und die gemeinsame Tochter Alexa Ray Joel meldeten sich mit emotionalen Nachrichten zu Wort.

Christie Brinkley (71) hat ihrem Ex-Mann Billy Joel (76) eine herzliche Nachricht geschickt, nachdem bei ihm eine Gehirnstörung diagnostiziert wurde. Der "Piano Man" musste wegen der Erkrankung alle geplanten Konzerte absagen. Auch die gemeinsame Tochter teilte ein emotionales Statement.

"Wir alle wollen dich wieder im Rampenlicht sehen"

Die gebürtige Australierin Christie Brinkley teilte eine rührende Nachricht zusammen mit einem Videoclip von ihr und ihrer Tochter Sailor Brinkley-Cook von einem von Billys früheren Konzerten in New York. Sie begann ihren Beitrag mit der Nachricht, dass ihre gesamte "Brinkley-Bande" ihm viel Liebe und gute Wünsche für eine vollständige und schnelle Genesung schicke. Sie bemerkte, dass sie an all die Freude erinnert wurde, die er erschaffen habe.

Sie lobte zudem die Fähigkeit des Sängers, Menschen durch seine Musik zusammenzubringen. "Du verwandelst eine Arena voller Fremder in ein Wohnzimmer voller Freunde, wenn wir alle im Gleichklang schwingen. Ich bin sicher, ich spreche für alle im Raum, wenn ich sage: Passe gut auf dich auf - wir alle wollen dich wieder im Rampenlicht sehen. Du bist UNSER Piano Man und wir sind immer in Stimmung für deine Melodien."

Auch die gemeinsame Tochter Alexa Ray Joel (39) . Sie bedankte sich für den Zuspruch der Fans und schrieb: "Mein Vater ist der stärkste und widerstandsfähigste Mann, den ich kenne ... und er ist fest entschlossen, sich mithilfe fortlaufender Physiotherapiebehandlungen vollständig zu erholen, während er weiter an Kraft gewinnt".

Sie waren neun Jahre verheiratet

Billy Joel und Christie Brinkley waren von 1985 bis 1994 verheiratet. Die gemeinsame Tochter Alexa Ray Joel ist als Singer-Songwriterin in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters getreten.

Das Team von Billy Joel hatte am 23. Mai bekannt gegeben, dass er an Normaldruckhydrozephalus leidet. Da diese Erkrankung häufig bei älteren Menschen auftritt, wird auch von Altershirndruck gesprochen. Sein Zustand habe sich durch seine jüngsten Konzertauftritte verschlimmert, und er habe Probleme mit Hören, Sehen und Gleichgewicht. Alle Shows bis Juli 2026 wurden abgesagt.