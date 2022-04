Kourtney Kardashian: Erst Vegas-Hochzeit, dann intime Zeremonie?

Nach ihrer überraschenden Hochzeit in Las Vegas möchten Kourtney Kardashian und Travis Barker offenbar auch mit der Familie feiern. Es soll keine große Trauung werden.

Erst kürzlich sorgten Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) für eine große Überraschung. Sie machten öffentlich, dass sie in Las Vegas geheiratet haben. Doch die Blitzhochzeit ist offenbar noch nicht amtlich. Das Paar soll derzeit aber eine weitere Zeremonie planen - diesmal im Kreise der Familie.

"Sie wollen keine große Hochzeit", . Stattdessen planten Kardashian und der Blink-182-Schlagzeuger offenbar eine "intime Zeremonie und Party" mit der Familie und engen Freunden. "Kourtneys Familie möchte ein Teil davon sein" und keiner wolle die schnelle Las-Vegas-Hochzeit so stehen lassen, meint die anonyme Quelle. Zuvor sei aber noch das ganze Drumherum geplant - mit Brautparty und Junggesellinnenabschied.

Kourtney Kardashian hatte keine Lizenz

Auf mit, dass sie und Barker sich im Anschluss an die Grammys vor einem Elvis-Imitator das Jawort gegeben hatten. Sie erklärte aber auch, dass die beiden keine Heiratslizenz hatten, was die Ehe vor dem Gesetz wohl nicht amtlich macht.

"Es war einmal in einem weit, weit entfernten Land (Las Vegas), als sich eine Königin und ihr gutaussehender König um 02:00 Uhr morgens nach einer epischen Nacht und ein bisschen Tequila zur einzig offenen Kapelle mit einem Elvis wagten und geheiratet haben (ohne Lizenz)", schrieb Kardashian. Außerdem mache Übung den Meister, fügte sie an. Dazu veröffentlichte sie mehrere Bilder aus der One Love Wedding Chapel in Las Vegas.

In der Fernsehshow von Jimmy Kimmel (54) , dass sie und Barker richtig heiraten wollten, es ihnen aber spätnachts nicht mehr möglich war, eine Lizenz zu bekommen. Ihre Schwester Kim Kardashian (41) offenbarte zudem, dass sie erst am Morgen danach im Familien-Chat von der Hochzeit erfahren habe.