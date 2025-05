Kool & the Gang: Mitglied Michael Sumler bei Autounfall gestorben

Michael Sumler, bekannt als Chicago Mike von Kool & the Gang, ist im Alter von 71 Jahren bei einem Autounfall in Georgia ums Leben gekommen. Er war seit 2004 Teil der legendären Funk-Band.

Die Band Kool & the Gang trauert um eine ihrer schillerndsten Figuren: Michael Sumler, besser bekannt als "Chicago Mike", ist tot. Er starb am vergangenen Wochenende bei einem schweren Autounfall in Georgia, wie . Sumler wurde 71 Jahre alt.

Laut des Berichts ereignete sich der Unfall am Sonntagabend, dem 25. Mai, auf dem Veterans Memorial Highway in Mableton. Sumler, der am Steuer seines eigenen Wagens saß, kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Rettungskräfte konnten dem Bandmitglied nicht mehr helfen - er verstarb noch an der Unfallstelle. Die genauen Umstände sind noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

"Er sorgte dafür, dass die Jungs gut aussahen"

Die Band bestätigte Sumlers Tod in einem Statement gegenüber dem US-Magazin "People". "Wir sind zutiefst traurig über den Tod unseres langjährigen Garderobiers Mike Sumler", heißt es in der Erklärung. "Mike arbeitete von 2004 bis 2015 an der Seite von Kool & the Gang und sorgte dafür, dass die Jungs jeden Abend auf der Bühne gut aussahen."

Doch Sumler war weit mehr als nur ein Stylist. Der gebürtige Chicagoer begeisterte das Publikum demnach mit seiner mitreißenden Energie und seinen spektakulären Tanzeinlagen. Zuletzt half er bei der Organisation von Events für LeKool, das Champagner-Label der Gruppe. "Jeder hier bei Kool & the Gang hat gute Erinnerungen an Mike und wird ihn vermissen. Möge er in Frieden ruhen", so die Band weiter.

Vom Club auf die große Bühne

Sumlers Weg zu Kool & the Gang begann in den Clubs seiner Heimatstadt Chicago. aus dem Jahr 2018 erzählte er, wie alles anfing: Als er mit seiner Band Power Pac auftrat, entdeckte ein Sicherheitsmann von Kool & the Gang seine energiegeladene Performance und lud ihn ein, die R&B-Legenden in Minneapolis zu treffen.

Daraus entwickelte sich schnell mehr. Sumler startete als Stylist und Choreograf, doch die Bandmitglieder erkannten sein Potenzial. "Sobald sie sahen, dass ich andere Dinge konnte, sagten sie: 'Wir brauchen dich auf der Bühne'", erinnerte er sich. So wurde er fester Bestandteil der Shows und unterstützte auch als Anheizer sowie Background-Sänger.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Kool & the Gang wurde 1964 in New Jersey gegründet und prägte mit Hits wie "Celebration", "Get Down on It", "Ladies' Night" und "Jungle Boogie" ganze Generationen. Die Band gewann zwei Grammy Awards und erhielt 2015 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. 2024 wurden sie in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.