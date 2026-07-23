Konzert-Absage bei Udo Lindenberg: Wie krank ist der Panikrocker wirklich?

Schlechte Nachrichten für die Fans von Udo Lindenberg: Der Panikrocker muss ein geplantes Konzert am 1. August aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen. Auf Instagram meldet sich der Musiker mit einem Statement bei seinen Fans.

"Jetzt ist doch das passiert, was ich auf gar keinen Fall erleben wollte" - mit diesen Worten meldete sich Sänger Udo Lindenberg Mittwochabend bei seinen Fans auf Instagram. Eigentlich sollte der Panikrocker in wenigen Tagen beim Abschlusskonzert des von ihm gestifteten Panikpreises auf der Bühne stehen. Doch daraus wird nun nichts, der Musiker muss seinen Auftritt schweren Herzens absagen.

"Ich kann nicht zu unserem Panikpreis-Konzert nach Calw kommen und wie geplant mit meinem Freund Jean Jacques und unseren Kids on stage für Euch auftreten", erklärt Lindenberg in dem Beitrag auf Instagram. Das Konzert findet am 1. August im Kloster Hirsau in der baden-württembergischen Stadt Calw statt.

Grund für die Absage seien gesundheitliche Probleme. Lindenberg betont: "Meine Gastritis ist ein hartnäckiger Gast und lässt sich bisher einfach nicht vertreiben, und ich bin noch immer in ärztlicher Behandlung." An einen Auftritt auf der Bühne sei "noch nicht zu denken", erklärt der Musiker, "auch wenn ich es noch so gerne möchte."

Udo Lindenberg kämpft mit Gastritis: "Sehr betrübt, dass es so gekommen ist"

Der Panikpreis wird seit 2008 alle zwei Jahre verliehen. Lindenberg versichert, der Preis liege ihm sehr am Herzen, "aber die Gesundheit entzieht sich unserer Kontrolle, und das ist manchmal schwer zu akzeptieren." Er sei "sehr betrübt, dass es so gekommen ist" und bittet bei seinen Fans um Entschuldigung und Verständnis. "Ich hoffe von Herzen, dass Ihr auch ohne mich eine grandiose Panik-Party feiert und die Stiftung und unsere Panikpreis-Gewinner bei ihren Auftritten unterstützt." Und weiter: "Ich verspreche, sobald Dr. Schleuderknie wieder über die Bühne federt, sehen wir uns wieder!"

Die erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Fans haben jedoch die Möglichkeit, sie gegen eine Erstattung zurückzugeben.

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag sind viele Genesungswünsche von Lindenbergs Fans zu lesen. "Von Herzen gute Besserung, werde bald wieder gesund, lieber Udo", schreibt ein Fan. Andere kritisieren aber auch die kurzfristige Absage des Auftritts. "Klaro, ich wünsche auch gute Besserung, selbstverständlich", schreibt ein User. "Aber 2,5 Wochen vorher Bescheid geben, das wäre fair gewesen, da hätte man nämlich noch kostenlos stornieren können."