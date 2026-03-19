Es geht ums Geld: Markus Lanz macht Kampfansage an Louis Klamroth

Moderator Markus Lanz hat seinem Talkshow-Kollegen Louis Klamroth den Kampf angesagt. Doch der ARD-Star steht unter hohem Druck – kann er sich gegen seinen ZDF-Konkurrenten durchsetzen?

Seit über 15 Jahren hat Markus Lanz (57) mit seiner eigenen, gleichnamigen Talkshow einen festen Sendeplatz im ZDF. Auch Louis Klamroth (36) etablierte sich als Talkshow-Moderator – in der ARD sorgt er mit "Hart aber fair" regelmäßig für gute Quoten. Jetzt ist es zum ultimativen TV-Duell zwischen den beiden gekommen.

Markus Lanz unter enormem Druck: Konkurrenzkampf mit Louis Klamroth

Markus Lanz und Louis Klamroth waren am Mittwoch (18. März) zu Gast in der Quizshow " ". Im Format von Kai Pflaume (58) wurden die Promi-Gäste, wie in der Sendung üblich, zwei unterschiedlichen Teams zugeteilt. Lanz spielte an der Seite von Bernhard Hoëcker (55), Klamroth nahm neben Wotan Wilke Möhring (58) Platz. Bevor das Quizspiel überhaupt begonnen hatte, machte Bernhard Hoëckers Teampartner ein Geständnis: "Ich hab es eben schon gesagt, ich steh unter enormem Druck."

Lanz war bereits des Öfteren bei "Wer weiß denn sowas?" zu Gast – unter anderem 2016 mit Johannes B. Kerner (61) oder 2021 mit Ina Müller (60). Beide Male hatte der ZDF-Moderator verloren und musste sich seinen Gegner geschlagen geben. Eine erneute Niederlage wollte er am Mittwoch nicht dulden.

Kampfansage im TV: "Wird böse enden"

Markus Lanz setzte sich ein klares Ziel und machte daraus kein Geheimnis: "Heute muss es klappen." An das gegnerische Team hatte er eine klare Botschaft: "Ich kann leider auf Louis und Wotan keine Rücksicht nehmen. Tut mir leid für euch, dass das heute so böse enden wird." Lanz sagte den Wissenskampf an, doch Louis Klamroth ließ sich davon nicht einschüchtern: "Das Schöne ist, man muss da gar keinen Druck mehr aufbauen und die Gegner nervös machen, das machen die schon selber. Insofern: Wir freuen uns heute."

Beide Teams liegen richtig: Wer räumt den Sieg ab?

Nachdem Markus Lanz große Töne gespuckt hatte, galt es nun abzuliefern. Der TV-Moderator und sein Teampartner hatten im Quizformat jedoch Startschwierigkeiten. Die erste Frage konnten sie nicht richtig beantworten – Klamroth und Möhring waren erfolgreicher und erspielten sich die ersten 500 Euro. Anschließend lieferten sich die gegnerischen Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Vor der finalen Frage waren Lanz und Hoëcker in Führung gegangen. Zu dem Zeitpunkt hatten sie 2.000 Euro auf dem Konto, Klamroth und Möhring standen bei 1.500 Euro. Beide Gruppen konnten die Finalfrage richtig beantworten. Durch ihren Vorsprung waren es jedoch Hoëcker und sein Teampartner, die schlussendlich den Sieg davontrugen. Bei Markus Lanz war die Freude groß – er hatte es geschafft, konnte 3.200 Euro für sein Team sichern und seinen Talkshow-Kollegen bezwingen. Louis Klamroth gestand sich seine Niederlage ein. Er zeigte sich als guter Verlierer und applaudierte seinem Gegner.