Komplikationen bei einer OP: Schauspieler George Segal ist tot

Der amerikanische Schauspieler George Segal ist nach einer Operation verstorben. Der Star aus "Die Goldbergs" wurde 87 Jahre alt.

George Segal bei einem Auftritt in Los Angeles

US-Schauspielstar George Segal ist im Alter von 87 Jahren gestorben. . "Die Familie ist am Boden zerstört, bekannt geben zu müssen, dass George Segal heute Morgen aufgrund von Komplikationen bei einer Bypass-Operation verstorben ist", erklärte Sonia Segal demnach.

Die Karriere von George Segal erstreckte sich über mehr als sechs Jahrzehnte. Er war unter anderem zu sehen in (1966) - der Film brachte ihm eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller ein - oder "Mann, bist du Klasse!" (1973). Auch durch "Wo is' Papa?" (1970), "Die Eule und das Kätzchen" (1970) oder "Das Geld liegt auf der Straße" (1977) wurde er bekannt. Ab den 90er Jahren feierte er auch im TV Erfolge. 2013 besetzte Produzent Adam F. Goldberg (44) Segal in seiner halbautobiografischen Serie "Die Goldbergs". : "Heute haben wir eine Legende verloren."

