Komödie im Bayerischen Hof in München: So privat zeigen sich Promis selten

Bei der Premiere "Himmlische Zeiten“ am Donnerstagabend in der Komödie im Bayerischen Hof verraten Münchner Promis, wann sie selbst schon mal auf Wolke sieben schwebten …

Letzte Spielzeit vor der Sommerpause (das Stück mit Lachgarantie läuft noch bis zum 10. August), und Theaterleiter René Heinersdorff verriet: "Zum Abschluss dieser Saison, die meine zweite an diesem Hause ist, kann ich sagen: Wir sind sehr happy, wie dieses Theater in München angenommen wird! Jetzt arbeiten wir an der Lüftung und investieren in die Elektrik, bringen die gesamte Technik auf den neuesten Stand und sind froh, dass es läuft – wir gehören ja nach wie vor zu den einzigen in der Größe vorhandenen unsubventionierten Theatern in München.“

Familienausflug: Manfred Stecher hatte Ehefrau Rosita und die Söhne Maximilian und Lorenz dabei und schwärmte bei der Aftershowfeier: "In dem Stück um vier Frauen, das ein unvorhergesehenes Ende nimmt, ist alles drin, auch Tragik wie eine Alzheimererkrankung, das kennen wir ja leider auch vom Vater meiner Frau“, so der Sänger, Schauspieler, Pianist (tritt häufig mit seinem Sextett "The Munich Harmonists“ in der Komödie auf).

Unter den Gästen (v.l.): Kathrin Ackermann, Enkelin Xenia Furtwängler und Jutta Kammann. © D. Schwan

Jutta Kammann schwelgte in Erinnerungen

Schauspielerin Jutta Kammann (u.a. "In aller Freundschaft“), schwelgte indes in Erinnerungen: "Meine himmlischen Zeiten waren, als ich tolle Rollen in 'Siska‘ und 'Der Alte‘ hatte! Und als ich meine Liebe leben durfte, das war mein langjähriger Lebensgefährte, der Fernsehregisseur Wilhelm Semmelroth! Mein Gott, war ich verliebt in ihn, er war ein Gentleman, ich war hin und weg.“ Eine ganz, ganz große Liebe wie diese würde man nur einmal im Leben erfahren, meinte Kammann. "Obwohl ich ja in Berlin wilde Jahre hatte, das waren die 1968er, da habe ich mich schon ausgetobt und es ganz schön krachen lassen!“

Schauspieler Hans Stadlbauer überlegte: "Ich hatte immer Traumzeiten beim Skifahren, beim Bergwandern, also allein in der Natur, ich gehe sehr gerne in den Wald, auch mit unserem Hund Beppi, da bin ich einfach in einer anderen Welt. Schon als kleiner Bub war ich oft im Forstenrieder Park unterwegs.“

"Manchmal schwebt man einfach auf Wolke sieben!"

Ferner unter den Ehrengästen: die Schauspielerinnen Diana Körner, braun gebrannt, Kathrin Ackermann mit Enkelin Xenia Furtwängler, Julia Gruber, das Vorzeige-Schauspieler-Paar Viola Wedekind und Sven Waasner, sowie Miguel Abrantes Ostrowsky, Gerd Lohmeyer, Christian Swoboda und Herbert Ulrich ("Dahoam is Dahoam“), der wegen Darstellerin Ursula Berlinghof (gibt auf der Bühne "die Karrierefrau“) da war. Ulrich resümierte: "Manchmal schwebt man einfach auf Wolke sieben! Das muss man wahrnehmen und genießen, denn davon zehrt man meist recht lange …“