Kommt Karl Lagerfelds Katze Choupette zur Met Gala?

Die Met Gala steht vor der Tür. Dieses Jahr könnte es einen besonderen Gast geben: Karl Lagerfelds Katze Choupette. Eine Einladung hat sie offenbar erhalten.

Die Katze des 2019 verstorbenen Modedesigners Karl Lagerfeld (1933-2019), Choupette, ist offenbar zur Met Gala eingeladen worden. . "Sie hat die Einladung bekommen", erklärte demnach ihr Agent Lucas Berullier dem Blatt. "Es ist eine Veranstaltung zu Ehren des Vermächtnisses von Karl, und Choupette ist offensichtlich ein zentraler Bestandteil des Vermächtnisses", fügte Berullier hinzu.

Das Thema der diesjährigen Met Gala, die am 1. Mai in New York stattfindet, ist "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Damit soll der legendäre deutsche Modeschöpfer gefeiert werden, der unter anderem für Chanel, Fendi oder Balmain gearbeitet hat.

So kam Choupette zu Karl Lagerfeld

Choupette kam im August 2011 zur Welt und gehörte ursprünglich dem französischen Model Baptiste Giabiconi (33), Giabiconi bat Lagerfeld wenig später, auf die Katze aufzupassen. Der Designer soll schnell von dem Haustier fasziniert gewesen sein. "Mir wurde klar, dass Choupette Karl große Freude bereitete", sagte Giabiconi der Zeitung. Daher beschloss er, das Kätzchen bei ihm zu lassen. Choupette wurde anschließend zum Social-Media- und Werbestar. In einer maßgefertigten 3.000-Dollar-Handtasche von Louis Vuitton begleitete sie Lagerfeld.

Das Fashion-Event des Jahres

Die Met Gala in New York gilt als das Fashion-Event des Jahres. Anna Wintour (73), Chefredakteurin des US-Modemagazins "Vogue", fungiert seit mehr als zwei Jahrzehnten als Gastgeberin der Gala. 2023 werden die Schauspielerin Michaela Coel (35), die Sängerin Dua Lipa (27), die Oscar-Preisträgerin Penélope Cruz (48) und der ehemalige Tennisstar Roger Federer (41) ihre Mit-Gastgeberinnen und -Gastgeber sein. Dies hat das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art , dem der Erlös der alljährlichen Spendengala zugutekommt.