Kollegen und Weggefährten trauern um Willi Herren

TV-Star und Sänger Willi Herren ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Die Promis zeigen sich in den sozialen Medien betroffen von dem Tod ihres Kollegen.

Große Trauer um Willi Herren. Der Partysänger, Ex-"Lindenstraße"-Darsteller und Reality-TV-Star ist am Dienstag (20. April) im Alter von 45 Jahren gestorben. In den sozialen Medien nehmen deutsche Promis Abschied von ihrem Kollegen.

Mickie Krause: "Mir fehlen die Worte."

Partysänger Mickie Krause (50) schreibt zu einem alten Bild mit seinem verstorbenen Kollegen: "Mir fehlen die Worte. Willi, Du warst ein feiner Kerl, mit vielen Höhen, aber auch sehr vielen Tiefen in Deinem Leben!" Er habe ihn immer als liebenswerten Kollegen erlebt und Herren habe sein Herz am rechten Fleck gehabt. "Umso trauriger macht es mich, dass Du nicht mehr unter uns bist!"

Cora Schumacher (44) hatte am vergangenen Freitag noch Herrens Foodtruck-Eröffnung in der Nähe von Köln besucht. Von dieser Begegnung mit dem Partysänger und TV-Star postete sie und kommentierte es lediglich mit einem Herz-Emoji.

Natascha Ochsenknecht (56) postete ein gemeinsames Schwarz-Weiß-Video mit dem TV-Star und schrieb dazu: "Es war klar, dass dein Abgang mal anders aussehen wird, aber das ist jetzt eindeutig zu früh. Gute Reise, mein Freund, und lass es da oben richtig krachen."

Martin Bolze (63) und Michaela Scherer (54) alias die Pharos verabschiedeten sich ebenfalls und posteten ein Bild, auf dem Bolze und Herren sich in den Armen liegen. "Wir sind fassungslos und unsagbar traurig. Wir haben einen liebenswerten Menschen und irgendwo auch einen Freund verloren, der sich sein Leben nicht immer einfach gemacht hat. Machet jut Jong, R.I.P.", schrieben die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer dazu.

Olivia Jones: "Sprachlos. Fassungslos. Geschockt."

Deutschlands bekannteste Dragqueen Olivia Jones (51) schreibt mit Herren: "Sprachlos. Fassungslos. Geschockt. Die Welt steht still. Für einen kurzen Moment. Und wieder einmal ahnen wir, wie schnell doch alles vorbei sein kann." Herren habe immer alles gegeben, um zu unterhalten. "Und das letzte, was wir von Dir sahen, war (D)eine klare Kante gegen Homophobie und Mobbing beim Start von 'Promis unter Palmen'. Großes Kino."

Julian F. M. Stoeckel (34) zeigte sich tief betroffen vom Tod seines Kollegen: "Was soll ich dazu sagen? Mir zittern die Knie, mir zittert der ganze Körper. Lieber Willi, ich kann es nicht glauben. Wie viele Jahre wir uns kennen, wie viele Jahre wir zusammen Spaß hatten, so viel Champagner, so viel gelacht wie mit wenigen Menschen", kommentierte er . Im Januar hätten sie noch zusammen gedreht - "und jetzt bist du nicht mehr da."

