Königspaar Willem-Alexander und Máxima zeigt sich in den Fluten

Die Flutkatastrophe betrifft nicht nur Teile Deutschlands, sondern auch der Niederlande. Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima hat die überschwemmte Gemeinde Valkenburg in der Provinz Limburg besucht, um die Menschen vor Ort zu unterstützen.

König Willem-Alexander und Königin Máxima zeigen sich bestürzt über die Lage in Valkenburg.

Neben Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden auch Teile Belgiens und der Niederlande von der derzeitigen Flutkatastrophe heimgesucht. Das niederländische Königspaar Willem-Alexander (54) und Máxima (50) stattete am Donnerstagabend einer besonders betroffenen Gemeinde einen Besuch ab: Valkenburg aan de Geul in der Provinz Limburg. Sichtlich betroffen ließen sich die beiden in grünen Gummistiefeln durch das Städtchen führen. Máxima kämpfte dabei immer wieder mit den Tränen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auf Bildern, , stehen die Royals im knöcheltiefen Wasser auf einer Straße. Angrenzende Häuser sind den Fluten ausgesetzt. Bei ihrem Besuch ließen sich Willem-Alexander und Máxima von den Erfahrungen der Bewohner und Evakuierten erzählen, die Schaden an ihren Häusern erlitten und teilweise auch vom Strom abgeschnitten waren. Außerdem sprachen die Royals mit Rettungskräften, die seit Dienstag in der Region im Einsatz sind.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Willem-Alexander wünscht den Betroffenen Kraft

König Willem-Alexander drückte dem Kommissar der Provinz Limburg, Johan Remkes (70), bereits am Telefon seine Unterstützung für die betroffenen Menschen aus, wie das Königshaus schrieb. Er wünsche den Bewohnern Limburgs demnach "Kraft in der schwierigen Situation, in der sie sich durch die großen Überschwemmungen infolge der starken Regenfälle der letzten Tage befinden".

In Deutschland gibt es infolge der Flutkatastrophe Medienberichten zufolge bereits mehr als 100 Tote, Hunderte Menschen werden vermisst. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (60) sagte bei einer Pressekonferenz am Freitag, es stehe zu befürchten, dass die Opferzahlen noch weiter stiegen.