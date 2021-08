Königshaus gratuliert Mette-Marit und Haakon von Norwegen

Zum 20. Hochzeitstag haben Mette-Marit und Haakon von Norwegen auch vom Königshaus Glückwünsche gesendet bekommen: In den sozialen Medien feiern sie das beliebte Kronprinzenpaar mit einer Galerie.

Das norwegische Königshaus hat Prinzessin Mette-Marit (48) und Prinz Haakon (48) von Norwegen in den sozialen Medien zum 20. Hochzeitstag mit einer kleinen Galerie gratuliert. Auf Instagram heißt es zu den acht Bildern: "Heute ist es 20 Jahre her, dass der Kronprinz und die Kronprinzessin im Osloer Dom geheiratet haben. Herzlichen Glückwunsch zum heutigen Tag, Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit!"

In königlicher Robe - und leger vor einer Schafsherde

In der Galerie sind ganz unterschiedliche Fotos der letzten 20 Jahre zu sehen: Das Paar bei seiner Trauung in Oslo, der Kuss nach der Hochzeit und wie sie danach vor das Volk treten. Das Paar in königlicher Robe auf öffentlichen Veranstaltungen und leger im Urlaub vor einer Schafsherde oder mit den drei Kindern Marius Borg Høiby (24), Ingrid Alexandra von Norwegen (17) und Sverre Magnus von Norwegen (15) vor Naturkulisse.

Mette-Marit und Haakon gehören zu den beliebtesten Paaren von Europas Königsfamilien. Sie hatten sich nur zwei Jahre vor ihrer Hochzeit auf einem Musikfestival kennengelernt. Erst kürzlich verriet der Kronprinz, was ihn an seiner Frau gleich zu Anfang fasziniert hat: "Man merkt sofort, wenn Mette einen Raum betritt. Da ist eine Macht, die nicht zu übersehen ist" . Auch Mette-Marit beschreibt darin, wie die Gefühle für ihren Mann angefangen haben: "Er hat mich gesehen. Er hat mich verstanden. Er war neugierig. Er hat mich gehalten."