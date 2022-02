Königin Mathilde von Belgien versprüht Frühlingsstimmung in Dubai. Bei einem Besuch mit Ehemann Philippe erschien sie in einem floralen Midikleid.

Königin Mathilde und König Philippe von Belgien strahlen in Dubai.

Königin Mathilde von Belgien (49) und ihr Ehemann König Philippe von Belgien (61) sind derzeit zu Besuch im Nahen Osten. Bei der Expo in Dubai am Samstag strahlte die Belgierin in einem weißen Midi-Kleid mit floralem Muster. Dazu kombinierte sie einen khakifarbenen Gürtel, der ihre schmale Taille zur Geltung brachte, sowie einen farblich dazu passenden Hut. Eine schwarze Clutch und ebenfalls schwarze Pumps machten den eleganten Frühlingslook komplett.

Ihre blonden Haare stylte Mathilde von Belgien zu einem lockeren Dutt. Ein paar Perlen-Hängeohrringe verpassten dem Outfit ein wenig Glamour. Zudem entschied sich die 49-Jährige für ein natürliches Make-up. König Philippe griff die Farben seiner Gattin auf und erschien in einem Cappuccino-farbenen Anzug. Darunter trug er ein weißes Hemd sowie eine hellblau gemusterte Krawatte.

Offizieller Besuch

Das Paar ist vor wenigen Tagen im Sultanat Oman in den Vereinigten Arabischen Emiraten angereist. wurden zahlreiche Fotos veröffentlicht, die die beiden bei ihrer Ankunft am Muscat International Airport zeigen. "Der Besuch steht im Zeichen des Übergangs zu erneuerbaren Energien und insbesondere der belgisch-omanischen Zusammenarbeit zur Herstellung von grünem Wasserstoff", heißt es dazu.

