Königin Margrethe II. hat Rückenoperation gut überstanden

Königin Margrethe II. wurde erfolgreich am Rücken operiert. Das gab das dänische Königshaus bekannt. Der Zustand der 82-Jährigen sei "den Umständen entsprechend gut und stabil".

Königin Margrethe II. (82) hat sich an diesem Mittwoch (22. Februar) im Rigshospitalet in Kopenhagen einer umfangreichen Rückenoperation unterzogen. "Die Operation verlief nach Plan, der Zustand der Königin ist den Umständen entsprechend gut und stabil", heißt es in einer Mitteilung des Königshauses, die unter anderem veröffentlicht wurde. In der kommenden Zeit werde die Königin weiterhin im genannten Krankenhaus stationär behandelt, danach folge "eine längere Genesungszeit und Rehabilitation des Rückens".

Am Dienstag hatte Kronprinz Frederik (54) laut Mitteilung die Amtsgeschäfte seiner Mutter übernommen. Ab dem 25. Februar wird das Kronprinzenpaar für einen offiziellen Besuch nach Indien reisen. Prinzessin Benedikte von Dänemark (78), die Schwester der Königin, wird deshalb ab 25. Februar diese Aufgabe übernehmen.

Seit "geraumer Zeit" Rückenprobleme

Anfang Februar hieß es , dass Königin Margrethe II. seit "geraumer Zeit" von Rückenproblemen betroffen sei. In letzter Zeit habe sich die Situation verschlechtert, hieß es weiter. Nach Rücksprache mit Spezialisten habe sich die Monarchin dann dazu entschieden, "sich einer umfangreichen Operation zu unterziehen". Offizielle Termine werden verschoben oder von anderen Mitgliedern der Königsfamilie wahrgenommen.