Königin Letizia und Prinzessin Leonor glänzen im Partnerlook

Königin Letizia und Prinzessin Leonor sind modisch auf Augenhöhe: Bei einer Gala in Barcelona erschienen Mutter und Tochter im fast identischen Hosenanzug.

Dass royale Familien ihre Outfits bei öffentlichen Auftritten gelegentlich aufeinander abstimmen, ist nichts Neues. Doch was Königin Letizia (52) und ihre älteste Tochter Prinzessin Leonor (19) bei den Princess of Girona Awards am Mittwochabend in Barcelona präsentierten, ging einen Schritt weiter: ein fast identischer Tuxedo-Look, der Modebewusstsein und familiären Zusammenhalt zugleich ausstrahlte.

Letizia und Leonor im Partnerlook

Bei der feierlichen Gala im Gran Teatre del Liceu glänzte das Mutter-Tochter-Duo nicht nur modisch, sondern auch symbolisch als Einheit und bewies erneut sein Faible für spanische Modelabels: Letizia setzte auf einen schwarzen Hosenanzug von Mango mit Satin-Revers und Palazzo-Hose, den sie bereits 2024 bei einem Auftritt trug. Dazu kombinierte sie ihre bewährten Blockabsatz-Pumps von Sézane, eine Magrit-Clutch, einen Coretorno-Ring und lange Tous-Ohrringe.

Leonor entschied sich für einen maßgeschneiderten Anzug von Bleis Madrid in tiefem Navyblau aus glänzendem Jacquard. Dazu kombinierte die spanische Thronfolgerin Kitten Heels von Pinkchic Guagua, eine Tasche von Olivia Mareque und diamantene Ohrringe aus der Schmucksammlung ihrer Mutter. Während Letizia für ihre Vorliebe für Hosenanzüge bekannt ist, markiert Leonors Outfit einen stilistischen Neuanfang: In den vergangenen Jahren trug die Thronfolgerin meist Kleider in hellen Tönen.

Die ganze Familie im abgestimmten Look

Aber auch der Rest der Familie war für das Event modisch aufeinander abgestimmt: König Felipe VI. (57) trug einen dunkelblauen Anzug mit roter Krawatte, Infantin Sofía (18) einen dunkelblauen Off-Shoulder-Jumpsuit von der Marke The-Are und flache Ballerinas von Magrit.

Die Princess of Girona Awards zeichnen seit 2010 junge Talente in den Bereichen Wissenschaft, Unternehmertum, Soziales, Kunst und Kultur aus. Als Thronfolgerin und Prinzessin von Asturien und Girona und übergab die Auszeichnungen.