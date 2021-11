Königin Letizia und Königin Silvia mit Outfit-Hommage an Victoria

Beim Gala-Dinner in Schweden erinnerten Königin Letizia und Königin Silvia an die Hochzeit von Kronprinzessin Victoria. Und Prinzessin Sofia?

Königin Letizia (49) und König Felipe von Spanien (53) sind derzeit auf einem zweitätigen Staatsbesuch in Schweden. , das König Carl Gustaf (75) und Königin Silvia (77) ihnen zu Ehren am Mittwochabend im Stockholmer Schloss ausgerichtet hatten, trug die Spanierin eine Robe mit ganz besonderer Message.

Erinnerungen an zehnten Hochzeitstag von Victoria und Daniel

In Hommage an Kronprinzessin Victoria von Schweden (44) hatte Letizia die gleiche Ballrobe gewählt, die Victoria auch zum zehnten Hochzeitstag mit Prinz Daniel (48) im Juni 2020 getragen hatte. Einziger Unterschied: Die Spanierin wählte das nachtblaue Rüschenkleid aus glänzendem Tüll in der armfreien Variante. Dazu kombinierte Letizia die Fleur-de-Lys-Tiara der früheren spanischen Königin Victoria (Victoria Eugénie von Battenberg, 1887-1969), Felipes Urgroßmutter.

Auch Kronprinzessin Victoria präsentierte sich in einem Kleid, das sie bereits getragen hatte. Das nude-farbene Abendkleid von Frida Jonsvens Couture ist mit unzähligen Blumenapplikationen verziert. Dazu kombinierte die schwedische Thronfolgerin die Kokoshnik-Tiara mit Aquamarinen von Queen Alexandra (1844-1925).

Königin Silvia erinnerte mit einem Detail ihres eleganten metallic-farbenen Gala-Dinner-Looks ebenfalls an die Hochzeit ihrer Erstgeborenen. Sie trug die Cameo-Tiara, die Victoria am 19. Juni 2010 zu ihrem Brautkleid gewählt hatte. Auch Silvia Sommerlath, wie die Heidelbergerin gebürtig hieß, hatte das Schmuckstück bei der eigenen Hochzeit 1976 getragen.

Sofia trägt ihre eigene Hochzeitstiara

Im Gegensatz zu den andren drei royalen Damen erschien Silvias Schwiegertochter, Prinzessin Sofia (36), in einer figurbetonten Robe. Auch die helle Farbe des Kleides stach deutlich hervor. Mit ihrer Tiara erinnerte sie zwar ebenfalls an eine Hochzeit, allerdings an die eigene mit Prinz Carl Philip von Schweden (42) am 13. Juni 2015. Das schwedische Königspaar hatte ihr das Schmuckstück damals zur Hochzeit geschenkt.