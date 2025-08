Königin Letizia: Sommerlicher Kino-Ausflug mit ihren Töchtern in Palma

Königin Letizia und ihre beiden Töchter haben einen gemeinsamen Kinoabend auf Mallorca verbracht. Das Trio überzeugte dabei mit seinen sommerlichen Looks.

Letizia von Spanien (52) hat gemeinsam mit ihren Töchtern, Prinzessin Leonor (19) und Infantin Sofía (18), in Palma einen entspannten Abend verbracht. Die drei wurden in der Hauptstadt der spanischen Insel Mallorca vor einem Kino gesichtet.

Perfekte Looks für die Insel

, besuchten die spanischen Royals eine Vorführung des Films "En un Lugar de la Mente" im Rahmen des Atlàntida-Filmfestivals im Kino Rivoli. Für ihren Ausflug wählten sie sommerliche Looks. Letizia trug ein ärmelloses Midikleid mit weißen Punkten und kombinierte dazu Sandalen und eine Lederhandtasche in Schwarz.

Leonor wählte eine mintfarbene Hose mit weitem Bein und ein weißes Spitzentop. Braune Sandalen und eine beige Basttasche komplettierten ihren gelungenen Insel-Look. Ihre Schwester trug ein elegantes schwarzes Kleid, zu dem sie wie ihre Mutter schwarze Sandalen kombinierte. Alle drei ließen ihre offenen Haare locker über die Schultern fallen.

nehmen die Royals, die sich im Sommer gerne auf Mallorca aufhalten, in den kommenden Tagen noch mehr Termine in Palma wahr. König Felipe VI. (57) wird am Samstag den Siegern der "43. Copa del Rey-Mapfre"-Segelregatta die Preise überreichen. Und Letizia wird am Sonntag auch die Abschluss-Veranstaltung des Atlàntida-Festivals besuchen. Die Familie wird die gemeinsame Zeit auf Mallorca dieses Mal sicherlich besonders genießen. Denn Leonor und Sofía werden bald wieder ihren beruflichen Plänen nachgehen.

Prinzessin Sofía hat im Frühjahr ihren Schulabschluss am renommierten UWC Atlantic College in Wales gefeiert und wird im Herbst ein Studium der Politikwissenschaft und der internationalen Beziehungen am Forward College beginnen, das sie nach Lissabon, Paris und Berlin führen wird. Sofías ältere Schwester Prinzessin Leonor wird womöglich nach ihrer Militärausbildung ebenfalls ein Studium beginnen. Sie befindet sich derzeit im zweiten von insgesamt drei Jahren militärischer Ausbildung. Nach der Marine folgt nun ein Wechsel: Im akademischen Jahr 2025/26 wird sie an der Academia General del Aire y del Espacio in San Javier ihre Ausbildung als Offiziersanwärterin der spanischen Luft- und Weltraumarmee fortsetzen.