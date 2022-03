Königin Letizia begeistert mit modischem Statement zum Ukraine-Krieg

Bei einem Auftritt in Madrid setzte Königin Letizia mit ihrer Kleidungswahl ein politisches Zeichen. Sie trug eine Bluse mit typischer ukrainischer Stickerei.

Bei einem Event in Madrid setzte Königin Letizia von Spanien (49) am Donnerstag ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Während der Veranstaltung für soziale Projekte der Stiftung Mutua Madrilena trug die Monarchin eine weiße Bluse mit der traditionellen Stickerei in der Ukraine, die sogenannte Vyshyvanka.

Zu der weißen Bluse kombinierte die 49-Jährige eine schwarze Zigarettenhose mit hohem Bund, schlichte schwarze Pumps sowie einen schwarzen Ledergürtel mit passender Clutch. Spanische Medien und Fans zeigten sich begeistert von der modischen Nachricht, die Königin Letizia mit dem Outfit sendete.

König Felipe VI. ist "traurig und empört" über den Angriff der Ukraine

dass ein Bild "mehr als tausende Worte" sage und die Botschaft der Monarchin unmissverständlich und so um die ganze Welt gegangen sei.

Am Sonntag hatte sich bereits Ehemann König Felipe VI. von Spanien (54) zu dem Angriff auf die Ukraine zu Wort gemeldet. In einer Ansprache auf dem "GSMA Mobile World"-Kongress in Barcelona sagte er auf Spanisch, Katalanisch und Englisch die Worte: "Wir sind traurig und empört". Spanien sei demnach "entschlossen, gemeinsam mit der EU und der internationalen Gemeinschaft zu helfen". Denn der Krieg sei eine "Bedrohung für Europa und die Weltordnung".